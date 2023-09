Haaland pakket inn og målløs da Wolves senket Manchester City

City sto med 18 poeng etter seks kamper, men fikk en ubehagelig overraskelse på Molineux-stadion.

Wolves tok ledelsen etter et langt raid av raske Pedro Neto etter 13 minutter. Det startet på egen banehalvdel. Sololøpet endte med at hans innlegg tøtsjet innom Ruben Dias. Så gikk ballen i en bue over en utspilt keeper Ederson og inn i nettet.

Oscar Bobb kom inn fra start av andreomgangen. Han ble felt like utenfor 16-meteren etter en snau times spill.

Frisparket skrudde Julian Alvarez inn oppe i nærmeste hjørnet. Da sto det 1-1, og mange trodde City var på vei til å styre kampen hjem.

Men Hwang Hee-chan ville det annerledes. Wolverhampton utnyttet Nathan Akés manglende fart i forkant av 2-1-målet. Etter noe fram og tilbake var det sørkoreansk scoringsjubel.

Haaland hadde ikke sin beste dag. Han ble passet svært godt på av Wolves-laget med veteranen Craig Dawson som et periodevis frimerke på nordmannen.

City-manager Pep Guardiola var ikke å se på benken. Han sonet en utelukkelse etter tre gule kort denne sesongen og fulgte oppgjøret fra tribunen.

Manchester Citys neste kamp er borte mot Arsenal søndag neste uke. Før det venter Leipzig borte i Champions League onsdag.

