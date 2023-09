Salzburg-sjokk borte mot Aursnes Benfica

Det skjedde i en dramatisk kamp der hjemmelaget skuffet stort, ga bort to straffespark og i tillegg fikk et tidlig rødt kort. Roko Simic og Oscar Gloukh fikset Salzburg-seier på en dag der ingenting stemte for Aursnes og lagkameratene hans.

Kampen startet med straffe til gjestene allerede før to minutter var spilt. Benfica-keeper Anatolij Trubin dummet seg ut i eget felt og slo ned Strahinja Pavlovic. Men keeperen kunne puste lettet ut da Karim Konaté blåste straffesparket over mål.

Antonio Silva skulle sørge for ny Salzburg-straffe etter tolv minutter. Benfica-stopperen skjøv ballen bort fra Konaté med hånden og fikk marsjordre av dommer Halil Umut Meler.

Denne gangen var det Simics tur fra ellevemeteren, og han scoret sikkert.

Vondt ble verre for Benfica seks minutter etter hvilen. Salzburg kom på overgang og lurte vertenes forsvar, og Aursnes – for anledningen venstreback – misset helt da han som sisteforsvarer skulle forsøke å stanse Simic. Kroaten kunne dytte ballen til Gloukh, som satte inn 2-0.

I samme pulje fikk Real Sociedad en pangstart hjemme mot Inter da Brais Mendez scoret etter tre minutter. Det holdt nesten helt inn, men Lautaro Martinez ordnet 1-1 og ett poeng for gjestene i sluttminuttene.

