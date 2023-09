Onana-tabbe og VAR-kontroverser da Manchester United tapte i München

Leroy Sané, Serge Gnabry og Harry Kane scoret målene for det tyske mesterlaget. Det første kom takket være en kjempetabbe av United-keeper André Onana.

Skuddet fra Sané gikk rett på målvakten, men Onana feilberegnet og slapp ballen forbi seg da han skulle plukke den. Senegaleseren har nå sluppet inn 14 mål på sine seks første kamper for Premier League-klubben.

Fire minutter etter åpningsmålet satt det neste i et klassisk Bayern-angrep. Jamal Musiala førte ballen i høy fart, vendte av Diogo Dalot og la igjen til Gnabry, som bredsidet inn 2-0.

Højlund-scoring

Det var et hardt slag for et United-lag som på sedvanlig vis hadde åpnet aggressivt og lovende. Christian Eriksen fikk en kjempesjanse til å score alene med keeper etter fire minutter, men Sven Ulreich stoppet skuddet med en feberredning.

Fra omtrent midtveis i omgangen tok Bayern mer og mer over spillemessig. Hjemmelaget opptrådte med stor kontroll og kunne også ha økt sin ledelse kort tid før pause.

United fikk en fin start på annen omgang og en forløsende scoring for det danske sommerkjøpet Rasmus Højlund. Spissen fikk ballen fra Marcus Rashford og skjøt via et Bayern-bein og i mål.

Bare tre minutter senere fikk gjestene en kalddusj. Alphonso Davies headet ballen i hånden på Christian Eriksen, og etter en titt på VAR-skjermen bestemte dommer Glenn Nyberg seg for å dømme straffespark.

Harry Kane var sedvanlig trygg fra straffemerket og hamret ballen ned i venstre hjørne.

Tente håpet

Like etter Kanes scoring skjøt Sané i stolpen og ut. Både Kane og Sané fikk bra muligheter senere i omgangen, men da var Onana med på notene og stoppet Bayern-duoens forsøk. United-keeperen spilte seg godt opp i annen omgang med flere gode redninger.

Det gjorde at United beholdt et lite poenghåp selv om Bayern hadde god kontroll på det meste etter pause. Et pent United-angrep etter 88 minutter endte med at Casemiro fikk pirket ballen i mål fra liggende posisjon.

Bayern lot seg imidlertid ikke stoppe. 18-åringen Mathys Tel hamret inn 4-2-målet på overtid og punkterte kampen.

Bruno Fernandes satte inn et pent frispark mål enda senere i overtiden, men det kunne ikke skaffe poeng for gjestene.

United ligger sist i gruppe A etter første kampdag ettersom Galatasaray og FC København spilte uavgjort tidligere onsdag. I neste runde skal United spille hjemme mot Galatasaray, mens Bayern München tar turen nord til København.

