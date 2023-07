Uno-X har imponert Tour de France-sjefen: – Har gjort en svært god figur

– De har kommet hit med et enormt engasjement. De vil vise at et norsk lag kan være med og kjempe i toppen. Alle må være veldig fornøyde med dem, sier Prudhomme til TV 2.

Uno-X er det første norske laget som deltar i Tour de France, og de jobber nå for å samle nok World Tour-poeng til å være automatisk kvalifisert til rittet. Det er imidlertid mye som tyder på at de er avhengig av en invitasjon også neste år.

– Vi får gjøre ferdig Touren først, men jeg kan si at laget har gjort en svært god figur, svarer rittdirektøren på spørsmål om Uno-X også vil bli invitert neste år.

Uno-X har sju topp-ti plasseringer på de første 15 etappene, hvor Tobias Halland Johannessens tredjeplass på sjette etappe er lagets bestenotering.

– Johannessen så farlig ut i Pyreneene. Det er noe vi er svært glade for. Han er veldig god, sier Prudhomme.

– Jeg tror vi vil se han i Alpene, og også i årene som kommer, legger han til.

[ Vingegaard om dopingspørsmål: – Glad for at det reises tvil ]