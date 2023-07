Vingegaard om dopingspørsmål: – Glad for at det reises tvil

Sykkelsporten har en mørk historie, og mannen i den gule ledertrøya må derfor forvente spørsmål om doping på de obligatoriske pressekonferansene etter etappene.

– Det eneste jeg kan si, er at jeg ikke tar noe. Men jeg er helt ærlig glad for at det reises tvil, for vi kjører raskere enn det man har gjort før, sa 26-åringen etter søndagens etappe.

Vingegaard og rivalen Tadej Pogacar smadrer den ene klatrerekorden etter den andre i årets ritt. Mange av rekordene som har blitt slått, er satt av ryttere som var involvert i den utbredte dopingen på 90- og 2000-tallet.

– Jeg forstår veldig godt at noen er skeptiske. Vi skal også være skeptiske, med tanke på det som skjedde i fortiden. Ellers vil det bare skje igjen.

Vingegaard mener dagens grensesprengende nivå skyldes forbedring av utstyr og kunnskap om trening, kosthold og taktisk spill.

– Alt er annerledes i dag, konstaterte dansken.

Vingegaard leder Tour de France med ti sekunder ned til Pogacar når feltet går inn i sin siste uke på de franske landeveier.

