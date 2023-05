Sørloth scoret da Real Sociedad sikret mesterligaspill

Sørloths redusering kom etter 87 minutter. Trønderen ble spilt gjennom, og alene med keeper var han sikker. Det var hans tolvte seriemål denne sesongen. Det gjør ham også historisk som den mestscorende nordmann i en og samme La Liga-sesong. John Carew scoret elleve mål for Valencia i 2000/01-sesongen.

Antoine Griezmann og Nahuel Molina sørget for Atlético-seier søndag.

Det gjenstår bare én serierunde i spansk toppfotball denne sesongen, og med fire poeng ned til Villarreal på femteplassen er Real Sociedad sikret plass i mesterligaens gruppespill neste sesong. Villarreal tapte 1-2 for Rayo Vallecano søndag.

På lån

Sørloth er på utlån i Real Sociedad fra tyske Leipzig denne sesongen. I San Sebastián har trønderen levert meget godt og skaffet seg en høy stjerne.

Det er ikke kjent om Real Sociedad kommer til å kjøpe ham ut av kontrakten, men trener Imanol Alguacil har tidligere uttalt at han ønsker å beholde spissen.

Tolv mål og to målgivende pasninger på 32 kamper er fasiten. I tillegg har det blitt to fulltreffere i europaligaen og like mange i den spanske cupen.

– Jeg har alltid sagt at når Alex er den beste versjonen av seg selv, er han en toppspiller, og han har vist det igjen. Ikke bare i den forrige kampen, men hele sesongen. Når han er god, utgjør han forskjellen, sa Alguacil til eldesmarque.com.

Strand Larsen i nedrykksstriden

Real Sociedad har ikke spilt i mesterligaen siden de røk ut i puljespillet i 2013/14-sesongen. Bare fire ganger tidligere har klubben fra Nord-Spania spilt Europas gjeveste klubbturnering. De kom til semifinalen i 1982/83.

Real Sociedad fikk sin rekke på sju kamper (fem seirer og to uavgjort) uten tap brutt søndag. Det er den lengste ubeseirede rekken til klubben i La Liga-historien, ifølge statistikktjenesten Opta.

Jørgen Strand Larsen ble byttet ut for Celta etter 62 minutter i 0-1-tapet for Cadiz søndag. Det gjør at Celta bare er poenget foran nedrykksplasserte Valladolid foran siste serierunde, der Strand Larsen og co. møter seriemester Barcelona. Valladolid spiller hjemme mot Getafe.

