Solskjær peker på tidligere hjelper som United-manager: – Ikke noe tull med ham

Carrick var en viktig del av Solskjærs team da nordmannen hadde det sportslige ansvaret på Old Trafford. I et stort intervju med The Athletic forteller Solskjær om sine tidligere hjelpere, blant dem Carrick.

– I United så jeg noen ganger Michael snakke med spillerne. Noen av disse var hans tidligere lagkamerater, hvilket ikke er lett, men han hadde en autoritet. Jeg er hundre prosent sikker på at Michael vil bli manager for Manchester United (i framtiden) hvis han ønsker det, sier kristiansunderen.

Etter å ha vært Solskjærs hjelper i United har Carrick overtatt jobben som manager i Middlesbrough. Der har han hatt umiddelbar suksess. Klubben er nå klar for kvalifiseringsspill til Premier League.

– Michael er et flott menneske, en topp mann som du ønsker at skal få suksess. Det er ikke noe tull med ham, han gjør det han gjør av de rette grunnene, sier Solskjær.

– Michael er en mann med verdi og prinsipper, en stor familiemann, men kunnskapen hans er også uten sidestykke. Han har hatt Sir Alex Ferguson og José Mourinho som managere, og han har spilt med de beste spillerne i verden. Han er en vinner, men han har fortsatt kontroll over følelsene sine, forteller nordmannen også.

Solskjær henviser videre til at Middlesbrough-stjernen Chuba Akpom nylig uttalte at Carrick er manageren han alltid har ønsket seg.

– Hvis du ser intervjuet jeg gjorde da jeg forlot klubben, ble jeg emosjonell da jeg begynte å snakke om Michael. Det var da jeg ble skikkelig emosjonell. Vi brukte ikke for mange timer i våre private liv sammen, men jeg hadde stor respekt for ham, sier kristiansunderen.

Carrick står med 34 landskamper for England. Han spilte flere enn 300 kamper for United som spiller.

