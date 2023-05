Røa slo trenerløse Brann – opp på medaljeplass

Tuva Espås scoret to ganger for hjemmelaget og sørget for at Brann måtte reise hjem uten poeng.

Karoline Haugland scoret Branns 1-1-mål i det 73. minuttet. Bergenserne har tapt tre av de fire siste seriekampene og ligger på 5.-plass på tabellen.

Olli Harder mistet jobben som hovedtrener i klubben tidligere denne uken, og det var assistenttrener Knut Slatleim som ledet laget mot Røa.

To hattrick

LSK Kvinner gikk også på en smell lørdag. Laget var favoritt borte mot Lyn, men det var hjemmelaget som tok føringen i kampen da Aahjem fant veien til nettmaskene etter 33 minutter

Aahjem satte også sitt sjuende for sesongen da hun økte til 2-0 etter en time. Signe Holt Andersen skapte spenning med sin 1-2-redusering etter 77 minutter, men bare to minutter senere var Aahjem frampå igjen og laget hattrick.

Arna-Bjørnar har slitt i åpningen på årets sesong, men tok en overraskende 2-1-seier over regjerende mester Brann i forrige serierunde.

I lørdagens bortekamp mot Stabæk kom de derimot ned på jorda igjen da Omarsdottir sendte to baller forbi Ida Norstrøm før pause. Melissa Bjånesøy økte til 3-0 i det 63. minutt, før Omarsdottir fullførte hattricket to minutter senere. Anja Rasmussen økte til 5-0 i det 67. minutt.

Linnea Sælen scoret et trøstemål for gjestene mot slutten. Seieren sender Stabæk opp på femteplassen, mens Arna-Bjørnar forblir sist.

Eksplosjon av scoringer

I bunnoppgjøret mellom Åsane og Avaldsnes endte det også 5-1 etter en eksplosjon av scoringer på tampen. Kaja Karlsen og Milena Kokosz sørget for at Åsane ledet 2-0 til pause.

Deretter scoret Nina Vestbøstad for vertene i det 89. minuttet, før det ble 3-1, 4-1 og 5-1 på overtid. Hanna Dahl sto for Avaldsnes' mål, mens Katarina Sunde og Andrine Mo scoret Åsanes to siste.

Resultatet endrer ikke på lagenes tabellposisjon, men Avaldsnes har nå bare ett poeng ned til Åsane på nest sisteplass.

