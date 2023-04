Hodgson-effekten fortsetter for Palace – knuste Leeds i målfest

Hodgson står med full pott etter sine to første kamper. Før managerveteranen tok over laget, hadde ikke Crystal Palace vunnet i 2023.

Det var imidlertid Leeds som gikk opp i ledelsen først søndag. Patrick Bamford stanget inn en corner etter snaut tjue minutter og noterte seg for sitt 50. mål i alle turneringer for Leeds.

Marc Guehi sørget likevel for at lagene gikk til pause med 1-1 på resultattavla. Et frispark fra Eberechi Eze ble stusset videre av Jeffrey Schlupp. En våken Guehi slang foten fram foran Leeds-keeper Illan Meslier og styrte ballen i mål.

Jordan Ayew fullførte snuoperasjonen med nettkjenning sju minutter etter hvilen. Kort tid etterpå økte Eze til 3-1. Odsonne Édouard tegnet seg også på scoringslisten, før Ayew fastsatte resultatet til 5-1.

Klubben fra Sør-London ligger på 12.-plass i Premier League med 33 poeng, mens Leeds står med 29 poeng på 16.-plass. To poeng foran nedrykksstreken.

Leeds møter Liverpool i neste runde, mens Crystal Palace møter tabelljumbo Southampton.

[ Haaland-akrobatikk i City-målfest – hylles etter måldobbel i comebacket ]