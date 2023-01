Haaland med hat trick for City hjemme mot Wolverhampton

Andre omgang pågår. Manchester City leder 3-0.

Jærbuen steg til værs og stanget ballen i mål på et innlegg fra Kevin De Bruyne fem minutter før pause.

Fem minutter etter pause scoret han på straffe, etter at Ilkay Gündogang ble felt.

Ti minutter ut i omgangen fikk Haaland æren av å sette inn sitt tredje mål for dagen, etter at Wolves-keeper Jose Sa sendte ballen rett i føttene på Riyad Mahrez som ga den videre til Haaland.

Haaland har med det scoret 25 mål i Premier League og har nå scoret i de to siste ligakampene. Sist runde bidro han til at City vendte kampen og vant over Tottenham.

Han står med totalt 31 mål for de lyseblå denne sesongen.

