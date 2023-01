Manchester United opp i ryggen på Newcastle etter ny seier

Kampen ble spilt i et ufyselig vær med regnet fossende på Old Trafford, hvor blant andre Sir Alex Ferguson var til stede. Casemiro gjorde 1-0 i 1. omgang, mens Luke Shaw satte 2-0 kort etter pause.

Marcus Rashford fastsatte resultatet fire minutter før slutt.

Med seieren er Manchester United med sine 35 poeng bare ni poeng bak serieleder Arsenal. De er ett poeng bak byrival Manchester City og à jour med Newcastle, som har en kamp mer spilt.

Det var Bournemouths tredje strake tap. Gjestene holdt United godt unna det første 20 minuttene, men så fikk hjemmelaget en offensiv dødball. Casemiro lurte offsidefella og banket ballen i nettaket på Christian Eriksens perfekte frispark.

Kort etter hvilen leverte United og Shaw en effektiv kontring. Han førte ballen fra egen banehalvdel og spilte vegg med Bruno Fernando og innbytter Alejandro Garnacho før han avsluttet med å score 2-0-målet.

Bournemouth med danske Philip Billing og Jaidon Anthony hadde også et par giftige avslutninger, men David de Gea sto i veien for avslutningene og holdt nullen for åttende gang.

Rashford avsluttet et flott angrep ved å sette ballen i åpent mål på pasning fra Bruno Fernando.

