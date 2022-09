Kaos på arenaene i Qatar måneder før VM– vannet tok slutt

Om to måneder tar Qatar imot publikum fra hele verden når VM skal spilles. Alt ser ikke ut til å være helt i orden ennå.

Det var på selve finalearenaen, Lusail stadion, at kaoset brøt ut. Der møttes saudiarabiske al-Hilal og egyptiske Zarnalek i det som kalles en siste test av anlegget foran VM-sluttspillet.

78.000 av arenaens 80.000 seter var fylt opp, skriver Reuters.

Gradestokken viste 34 grader, og tilskuerne hadde behov for mye vann for å takle varmen. Problemet var bare at vannbeholdningen tok slutt ved halvtid, og det fantes heller ikke vann å oppdrive utenfor stadion.

I tillegg sviktet kjøleanlegget, og det gjorde at det ikke fantes noen mulighet til å kjøle folkemassen ned tilstrekkelig.

Problemene stoppet heller ikke der. Da publikum skulle forlate arenaen, oppsto en to kilometer lang kø til T-banestasjonen 400 meter fra VMs finalestadion.

– Dette er det totale kaos. Jeg vil ikke reise til VM om det blir slik som dette, sa en tilskuer fra Egypt.

Minst én person fra sikkerhetsstyrkene ble skadd i tumultene da en person forsøkte å tvinge seg fram til T-banestasjonen. Mennesker med barn spurte etter hjelp, og flere savnet vann som kunne ha bidratt til ro.

Arrangøren sier i en uttalelse at de har lært, og de mener at det skal kunne gå mer smidig for seg når VM-starter i slutten av november.

