Fofana-mesterverk ga Molde 3-0 over Kisvárda: – Minner meg om Ronaldo

Fofana vippet ballen over en motspiller ved midtstreken, brukte fart og muskler da han danset mellom og forbi tre forsvarsspillere. Så rundet han keeper før han dyttet ballen i det tomme målet til 2-0 ti minutter før slutt. Den scoringen var alene verd inngangspengene.

– Han minner meg litt om Ronaldo, den ordentlige altså. Det er gøy å spille med ham, sa Hussain til RB.

Fofana måtte svare på om det var Ronaldo eller Messi vi hadde fått se.

– Nei, det var Datro, sa den 19-årige ivorianeren.

– Han må stabilisere prestasjonene, men noen ganger er han helt oppe i himmelen. For en spiller, for et potensial, sa Molde-trener Brede Moe til RB.

Lagkaptein Martin Linnes fastsatte resultatet med en rakett, og dermed er serielederen på god vei mot conferenceligaens siste kvalifiseringsrunde. Der venter i så fall østerrikske Wolfsberg eller Gzira fra Malta.

Overså offside

Molde slet med å skape sjanser mot det ungarske laget, men Moe lyktes med et dobbeltbytte i det 58. minutt. Publikum møtte nyinnkjøpte Kristian Eriksen med et forventningsbrøl da han kom inn for Rafik Zekhnini til sin Molde-debut, men det var Hussain som fem minutter senere satte inn 1-0.

TV-bildene viste at Molde-spilleren var i offsideposisjon, men dommerne oppdaget det ikke. En utespiller på målstreken lurte nok assistenten til å holde flagget nede, men keeperen var lenger ute enn målscoreren.

– Jeg tittet på dommerne, men de tok ikke opp flagget, så da jublet jeg videre, sa Hussain til RB.

Hussain ble byttet inn for Magnus Grødem og presenterte seg nesten umiddelbart med både forspill og avslutning. Han tok seg til dødlinja på venstresiden og slo skrått ut i feltet. Linnes prøvde skuddfoten fra 14 meters hold, men ballen var på vei utenfor lengste stolpe. Der dukket imidlertid Hussain opp igjen og scoret fra kloss hold.

Første baklengs

Kisvárda sto forrige sesong for sin beste serieplassering noensinne med sølv bak Ferencváros i ungarsk superliga. Klubben er for aller første gang europacupdeltaker og tok seg med to 1-0-seirer over Kairat fra Kasakhstan videre til oppgjørene mot Molde.

Det var altså Kisvárdas første baklengsmål i europacupene noensinne Hussain sto for.

Molde innledet kampen lovende da Linnes i aller første minutt spilte tversover til Kristoffer Haugen, som fikk god tid til å sikte før han fra god posisjon skjøt rett utenfor.

Så stoppet det opp. Med seks mann i bakerste rekke tettet gjestene effektivt igjen og sørget for at resten av første omgang var svært hendelsesfattig og nesten fri for sjanser.

Molde åpnet friskt etter pause, men sjansene lot fortsatt vente på seg, inntil dobbeltbyttet.

– Det gikk litt i slow motion i dag. Vi fikk ikke opp tempoet, men i slike kamper er det viktig å være tålmodig, sa Brede Moe.

Fofanas drømmemål satte fart i laget, og mot slutten lignet Molde på seg selv igjen.

Returkampen spilles i Ungarn om en uke.

Kampfakta:

Conferenceligaen fotball menn torsdag, 3. kvalifiseringsrunde 1. kamp:

Molde – Kisvárda (Ungarn) 3-0 (0-0)

3404 tilskuere

Mål: 1-0 Etzaz Hussain (61), 2-0 David Fofana (79), 3-0 Martin Linnes (81).

Dommer: Igor Stojchevski, Nord-Makedonia.

Gult kort: Emil Breivik, Etzaz Hussain, Molde, Anton Kravchenko, Bence Ötvös, Mario Ilievski, Kisvárda.

Lagene:

Molde (3-5-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann Hansen, Eirik Haugan, Birk Risa – Martin Linnes, Magnus Grødem (Etzaz Hussain fra 57.), Sivert Mannsverk, Emil Breivik (Niklas Ødegård fra 86.), Kristoffer Haugen (Erling Knudtzon fra 73.) – Rafik Zekhnini (Kristian Eriksen fra 57.), David Fofana.

Kisvárda (4-2-3-1): Artem Odintsov – Viktor Hey, Anton Kravchenko (Milos Vranjanin fra 84.), Dominik Kovacic, Matheus Leoni – Bence Ötvös, Yanis Karabelyov (Lucas fra 71.) – Jaroslav Navrátil (Jasir Asani fra 71.), Rafal Makowski (Bohdan Melnyk fra 59.), Driton Camaj (Mario Ilievski fra 85.) – Jasmin Mesanovic.

Returkampen spilles torsdag 11. august.

