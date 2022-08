LSK fikk det tøft hjemme mot Antwerp i conferenceligaen

Lillestrøm fikk en tøff start på kampen da Dinis Alemida headet Mark van Bommels belgiske lag i ledelsen allerede etter fem minutter.

Det belgiske stjernegalleriet viste også at de kunne gjøre feil da Radja Nainggolan surret det til før Magnus Knudsen utlignet for kanarifuglene.

Dessverre for vertene kan Nainggolan mer enn å rote bort ballen. Midtbaneterrieren sørget for at Lillestrøm fikk den akkurat samme marerittstarten som i 1. omgang da han sendte gjestene i ledelsen igjen i det 50. minutt.

Nainggolan satte også inn Royal Antwerps tredje mål og sørget for at Lillestrøm fikk et fryktelig vanskelig utgangspunkt før returkampen i Belgia.

Klarer Lillestrøm å snu resultatet i neste kamp, og vinner dobbeltoppgjøret, møter de vinneren av Breidablikk og Istanbul Basaksehir i playoff til conferenceligaen.

Returoppgjøret spilles torsdag 11. august klokken i Antwerpen.

Marerittstart

Det tok bare fem minutter før gjestene fikk ballen forbi Mads Hedenstad Christiansen i Lillestrøm-målet. Koji Miyoshi slo en corner mot nærmeste stolpe, der Dinis Alemida dukket opp og headet ballen i lengste hjørnet.

Fire minutter på overtid i omgangen surret stjernespiller Radja Nainggolan det til for gjestene. Ifeanyi Mathew snappet opp ballen og satte i gang et angrep som gikk via Ylldren Ibrahimaj og Kaan Kairinen, før Magnus Knudsen fikk ballen og bredsidet den i hjørnet.

– Det var ganske digg. Kanskje litt ufortjent, men det var viktig å få den før pausen. Vi blir liggende lavt. De er gode, så vi må forholde oss til dem, men vi skal prøve at de skal måtte forholde seg til oss også. Det skjer på slutten ,og da får vi en scoring, sa Knudsen til VG Sport+ i pausen.

Svarte umiddelbart

Etter hvilen gjorde Nainggolan det godt igjen da han sendte Royal Antwerp tilbake i ledelsen igjen etter et nydelig angrep.

Lillestrøm jaktet febrilsk en utligning og kom seg til flere store sjanser ved blant andre Pål André Helland og Hólmbert Fridjónsson, men i stedet var det Nainggolan som fikk vist fram sine kunstner.

Belgieren fikk ballen utenfor 16-meteren og banket inn sitt andre for kvelden. Dermed måtte Lillestrøm se seg slått på hjemmebane.

Dermed har de en real jobb å gjøre når de skal på tur til Belgia og prøve å sikre playoffplass i conferenceligaen.

