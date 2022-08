Brennhet Tripic sørget for ny europeisk festkveld for Viking

Europacupfeberen i Stavanger fortsetter i uforminsket styrke, og en Zlatko Tripic i praktslag ga Viking et strålende utgangspunkt før returkampen i Irland neste uke.

Siddisene fikk en drømmestart på torsdagens oppgjør da kaptein Tripic enkelt satte inn 1-0 på retur etter en avslutning fra Kevin Kabran. Minutter senere rullet vertene opp et vakkert angrep som til slutt ble rundet av med en suser fra Samúel Fridjónsson etter en flott målgivende pasning fra Tripic.

Etter pause la helten fra 2. kvalifiseringsrunde, Mai Traore, på til 3-0 for rogalendingene etter nydelig angrepsspill. Også denne gangen var Tripic nest siste Viking-spiller på ballen.

Kampens kanskje beste angrep ble servert etter en time. En sylfrekk pasning fra Fridjónsson fant Niklas Sandberg ute til høyre i banen. 27-åringen forserte innover i banen før han på vakkert vis bøyde inn hjemmelagets fjerde.

Fem minutter før full tid hamret 17 år gamle Edvin Austbø inn 5-0 til Viking, og ga dermed hjemmepublikummet mer å juble for. Drømmekvelden fikk seg imidlertid et skudd for baugen da bortelaget reduserte til 5-1 med et straffespark like før slutt.

Returoppgjøret mellom Viking og Sligo Rovers i den 3. kvalifiseringsrunden til conferenceligaen spilles i den irske byen Sligo om én uke. Før den tid skal Viking gjennom en bortekamp i Eliteserien mot Sandefjord søndag kveld.

Skulle Viking gjøre jobben i Irland neste torsdag, venter enten Dunajka Streda (Slovakia) eller Steaua Bucuresti (Romania) i avgjørende kamper om plass i conferenceligaens gruppespill. Første oppgjør mellom lagene ble spilt onsdag kveld, og endte med 1-0 i favør rumenerne.

