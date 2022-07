De to dominerende klubbene i engelsk fotball møtes i Leicester lørdag. Det er forrige sesongs liga- og FA-cupvinner som spiller om Community Shield-trofeet.

– Følelsen er at de nye spillerne har kommet godt i gang. De er jordnære gutter, sa Guardiola på fredagens pressekonferanse i Manchester.

Haaland ble ikke noe sentralt tema på den åpne delen av seansen, men det kom ikke fram noe som tyder på at han ikke er aktuell for spill denne uka.

– Hvor viktig er det at spillere som Kalvin Phillips og Haaland kommer inn og kjemper et trofé allerede lørdag?

– Det gjelder ikke bare for dem, men for alle nye spillere. Det er en tittel også for oss. Det er bedre å starte (sesongen) med å vinne. Det er viktig for Manchester City, sa Guardiola.

Haaland debuterte for City med seiersmålet i 1-0-kampen mot Bayern München forrige uke.

Nordmannen ble kjøpt fra Borussia Dortmund i sommer for cirka 600 millioner kroner. Prisen ligger bare på cirka 60 prosent av Haalands antatte verdi og skyldes en klausul i kontrakten med den tyske klubben.

City ble ligamester sist sesong med ett poengs margin til Liverpool.