Østigård fortsetter i Serie A – klar for Napoli

Det skjedde på en pressekonferanse, ifølge Calcio Napoli 24, gjengitt av TV 2. Klubben har ennå til gode å bekrefte overgangen gjennom sine kanaler.

– Jeg likte virkelig å spille i Serie A med Genoa, og nå skal jeg jobbe hardt for å spille for Napoli som er en stor klubb. Jeg er klar til å vise mine kvaliteter og egenskaper. Jeg er glad for å være her, det er en drøm, sa nordmannen på pressekonferansen.

Med det forlenger Østigård oppholdet i Italia. 22-åringen skal inn og forsøke å fylle tomrommet etter den mangeårige midtstopperkjempen Kalidou Koulibaly, som nylig ble klar for Chelsea.

– Jeg kommer ikke for å erstatte en toppspiller som ham, sa romsdalingen videre.

Sist sesong var Østigård i Genoa på et fire måneders utlån. Romsdalingen har vært i Brightons eie siden overgangen fra Molde i 2018, men i sommer løp kontrakten med Premier League-klubben ut.

Etterlot et godt inntrykk

På den engelske sørkysten fikk han kun spill for U23-laget. Ved én anledning var han ubenyttet Brighton-reserve i en FA-cupkamp.

Østigård har derimot vært utlånt til St. Pauli i Tyskland, Coventry, Stoke og sist Genoa. I den italienske klubben ble det nedrykk. Likevel sparket den duellsterke midtstopperen godt fra seg i Serie A og etterlot et godt inntrykk.

Rik historie

I Sør-Italia kan Østigård vente seg en klubb med en rik historie. Napoli, som hadde Diego Maradona i troppen i sju sesonger, har vunnet ligaen to ganger. Sist sesong endte de lyseblå på 3.-plass og var sju poeng bak seriemester Milan.

Østigård er den siste av en rekke nordmenn som melder overgang til italiensk toppfotball. Ni nordmenn er nå under kontrakt med Serie A-lag.

I Norges fire junikamper i nasjonsligaen var Østigård eneste utespiller som spilte samtlige minutter. Han var blant landslagets beste i alle kampene.

