Barcelona-topp bekrefter bud på Lewandowski

Lewandowski uttalte i mai at han føler seg ferdig i Bayern. Polakken, som har ett år igjen av kontrakten, skal ha et ønske om å bli solgt til Barcelona.

– Vi har lagt inn et bud på spilleren, og nå venter vi på en respons. Vi takker spilleren for å ha vist interesse for klubben vår, sa Laporta torsdag.

Lewandowski er blant fotballens største målmaskiner. Han står i alt med 312 scoringer på 384 kamper i den tyske toppdivisjonen etter spill for Bayern og Borussia Dortmund.

Barcelona er inne i en oppbyggingsfase ett år etter at Lionel Messi forlot klubben. Høy gjeld gjør oppgaven ekstra vanskelig, og nylig solgte katalanerne 10 prosent av TV-rettighetene sine for La Liga.

Avalen varer over 25 år og gikk til en prislapp på over 200 millioner euro (2 milliarder kroner).

