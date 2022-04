Nytt tap for Deila og New York City

Deilas tittelforsvarere i den nordamerikanske serien har fått en trang start på sesongen. Tapet for Toronto betyr at de gikk poengløse av banen for tredje gang på fem kamper.

– Vi ga aldri opp, og det gjør meg både stolt og glad, sa Deila etter tapet.

På veien dit ble laget hans trolig snytt for et straffespark tross VAR-granskning.

– Det var litt irriterende, sa Deila.

New York var frampå i starten av kampen, men det var Toronto som åpnet scoringskontoen, mot spillets gang. Etter 31 minutt ble Jesús Jiménez spilt gjennom i midtforsvaret og kunne enkelt sette ballen i mål.

Tolv minutter senere forsøkte New Yorks Thiago Martins å rydde unna på et frispark imot, men endte med å heade ballen i eget nett. Dermed sto det 2-0 til pause til Toronto.

Andre omgang forble lenge målløs, men to minutter på overtid scoret Héber Araujo dos Santos for NYCFC.