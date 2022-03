Forsvarsspilleren var ute av spill i nesten 14 måneder etter å ha pådratt seg skader i øynene. Han ble truffet i ansiktet av fyrverkeri. Han var tilbake i kamp nylig og benytter for tiden spesialbriller både i trening og kamp.

– Omar følger vi nøye med på nå. Jeg har sett begge kampene hans. Han ser frisk ut i kroppen. Han spiller jo på et lag som sliter selv om de har fått et par seirer i det siste. Omar er spennende å følge nå, sier Solbakken til NTB.

Elabdellaoui kan få sin 50. A-landskamp når Norge møter Slovakia og Armenia på Ullevaal senere denne måneden. Elabdellaoui var fast høyreback for Norge før han forsvant ut av fotballen i over et år. Hans hittil siste landskamp kom mot Nord-Irland 14. oktober 2020.

Marcus Holmgren Pedersen har imponert i Elabdellaouis posisjon på A-landslaget under Solbakken.

