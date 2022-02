Ståle Solbakken om Fifa-toppene: – De mest inkompetente av de inkompetente

Det er i et intervju med TV 2 at Solbakken retter hard kritikk mot president Gianni Infantino og de andre Fifa-toppene, som han beskriver som «de mest inkompetente av de inkompetente».

Søndagens sanksjoner, som innebærer at Russland skal spille under «nøytralt» navn og flagg, møter ingen forståelse hos sjefen for de norske fotballherrene.

– Det føyer seg inn i rekka av det Infantino og gjengen hans driver med. Jeg tror de kommer til å bli presset hardt her, med de scenene som utspiller seg nå, og det heltemotet det ukrainske folket og presidenten deres viser. Så jeg tror ikke det er noen vei utenom å utestenge dem (Russland), sier Solbakken til TV 2.

Han mener Russlands invasjon i Ukraina bør føre til at alle russiske lag utestenges fra internasjonale turneringer.

– Uefa får litt den samme problemstillingen som Fifa. Hva med de russiske klubbene som er igjen i de europeiske turneringene? De bør også lide samme skjebne. Selvfølgelig er det russiske klubber, ledere, trenere og spillere som setter seg opp mot det Putin gjør, og som er motstandere av krigen, men når verdensbildet er som det er, må Russland isoleres fra verdenssamfunnet. Idrett og fotball skal behandles med samme alvor.