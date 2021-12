Liverpool snudde til seier etter Shelvey-perle

Liverpool hadde ikke med seg forsvarsklippe Virgil van Dijk og midtbanemannen Fabinho. De ble utelatt av troppen på grunn av mistanke om korona. Ibrahima Konaté fikk med det sin femte start for sesongen i van Dijks fravær.

Jonjo Shelvey sjokkerte hjemmefansen med et flott langskudd mot gamle lagkamerater før Diogo Jota og Mohamed Salah snudde kampen på fire minutter.

Salahs mål var hans 24. målinvolvering denne sesongen (15 mål, 9 målgivende). Kun Alan Shearer har hatt flere før jul i en Premier League-sesong. Det klarte den tidligere storscoreren i 1994/95-sesongen.

Tre minutter før slutt levnet Trent Alexander-Arnold ingen tvil med et knallhardt skudd.

Rett bak City

Dermed er det kun ett poeng opp til serieleder Manchester City for Liverpool. Newcastle på sin side fortsetter å slite i bunnen med kun én seier etter 17 serierunder.

Kampen var bare sju minutter gammel da Shelvey viste fram sin gode skuddfot. Han plukket opp en svak klarering fra Thiago. Med en lur avslutning bøyde han ballen helt inn mot venstre stolpe og fikk Liverpool-keeper Alisson på feil bein.

Og Newcastle kunne doblet ledelsen da Thiago ga bort ballen på nytt. Saint-Maximin fikk prøve seg fra 16 meter, men Alisson var på rett plass.

Vending

Diogo Jota scoret sitt 9. mål for sesongen et kvarter senere før Salah like etter satte inn en retur etter iherdig jobb av kollega Sadio Mané i forkant.

Alexander-Arnold serverte sin kanonkule tre minutter før slutt. Martin Dúbravka strakk seg så lang han var og fikk så vidt fingrene på ballen, men det var ikke nok til stoppe den harde avslutningen.

---

Kampfakta:

Premier League menn torsdag, 17. runde:

Liverpool – Newcastle 3-1 (2-1)

Anfield

Mål: 0-1 Jonjo Shelvey (6), 1-1 Diogo Jota (20), 2-1 Mohamed Salah (24), 3-1 Trent Alexander-Arnold (86).

Dommer: Mike Dean.

Gult kort: Jordan Henderson, Liverpool, Joelinton, Ryan Fraser, Isaac Hayden, Newcastle.

Lagene:

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Ibrahima Konaté, Andrew Robertson – Jordan Henderson, Thiago (James Milner fra 89.), Alex Oxlade-Chamberlain (Naby Keïta fra 73.) – Mohamed Salah (Roberto Firmino fra 73.), Diogo Jota, Sadio Mané.

Newcastle (4-5-1): Martin Dúbravka – Javi Manquillo, Fabian Schär, Jamaal Lascelles, Jamal Lewis (Matt Ritchie fra 14.) – Jacob Murphy, Isaac Hayden, Jonjo Shelvey, Joelinton, Ryan Fraser (Joe Willock fra 86.) – Allan Saint-Maximin (Callum Wilson fra 77.).

---