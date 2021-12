Chelsea rotet vekk poeng mot B-preget Everton

Chelsea-manager Thomas Tuchel manglet Romelu Lukaku, Timo Werner og Callum Hudson-Odoi som alle har testet positivt for korona.

Mason Mount scoret sitt sjuende mål før sesongen før Jarrad Branthwaite svarte med sitt første Premier League-mål i Everton-trøya.

– Jeg klarer ikke å sette ord på det. Jeg rister. Å spille for denne klubben og den fansen betyr alt, sa Branthwaite til BT Sport.

Også Ben Chilwell har fått påvist korona, men han var allerede uaktuell på grunn av skade og har sluttet seg til Mateo Kovacic som testet positivt tidligere i uken. I tillegg var Kai Havertz utilgjengelig fordi han ikke følte seg vel, sa Tuchel før kampen. Havertz har foreløpig ikke fått påvist koronasmitte.

Nyhetene kom på en dag hvor det til slutt gjenstår kun fem av ti oppsatte kamper i Premier League kommende runde. Det er koronautbrudd i flere lag, og det er stor usikkerhet rundt hvordan Premier League vil løse dette de kommende dagene.

Uavgjortresultatet gjør at det er fire poeng opp til serieleder Manchester City. Everton, som kun har én seier på sine elleve siste kamper, ligger på 14.-plass.

Chelsea-press

James fikk kampens første store sjanse etter en flott gjennombruddspasning fra Jorginho. Alene med keeper sendte han ballen utenfor fra kort hold. Like etter var James servitør da Mount fikk sjansen fra samme posisjon, men hans avslutning gikk også utenfor fra noe spiss vinkel.

Et James-frispark og en avslutning fra Christian Pulisic var også gode forsøk på å ta ledelsen, men det ville seg ikke for Chelsea.

I det hele tatt var det utrolig at Chelsea ikke var i føringen, men Jordan Pickford i Everton-målet gjorde en god omgang.

Mål etter mål

Etter hvilen vedvarte Chelsea-presset, og igjen måtte Pickford i aksjon, denne gangen etter en avslutning fra Mount.

20 minutter før slutt måtte han gi etter da James fant Mount, som satte ballen forbi Pickford i det nærmeste hjørnet.

Kun fire minutter senere dukket Branthwaite opp på et frispark. 19-åringen strakte seg så lang han var, utlignet og sikret ett poeng.

– Da jeg skrev under på kontrakten her om dagen, sa familien min at jeg må huske på hvor langt jeg har kommet. For to år siden spilte jeg i League Two for Carlisle, sa Branthwaite.

