Premier League-kamp utsatt etter smitte i Kings lag

Det var Burnley som først bekreftet at kampen mot Watford er utsatt. Kort tid senere kommenterte også sistnevnte utbruddet i klubben.

Watford skriver i en pressemelding at de ikke har nok førstelagsspillere tilgjengelig. Det var Premier League-styret som tok avgjørelsen om å utsette.

Joshua King har spilt regelmessig for Watford denne sesongen. Laget ligger rett over nedrykksstreken med 13 poeng. To poeng bak følger Burnley med én kamp mindre spilt.

Smitte i Manchester United gjorde at storlaget ikke kunne spille tirsdagens bortekamp mot Brentford. Sist helg ble Brighton – Tottenham utsatt på grunn av en rekke positive tilfeller hos sistnevnte klubb.

[ Leicester ville utsette kamp – fikk avslag fra Premier League ]