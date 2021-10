Tromsø vant igjen – fikk luft til nedrykksplass

Tromsø kom til kampen mot Odd etter en fersk seier mot nedrykkstruede Mjøndalen i helgen. Med seier kan laget fra nord virkelig begynne å se lyst på en potensiell framtid i Eliteserien også neste sesong etter en god siste periode.

Etter en målløs 1. omgang kunne Tromsø juble for scoring. August Mikkelsen avsluttet via stolpen og i mål etter mye Tromsø-press. Etter 83 minutter punkterte Ebiye Moses kampen med sin 2-0-scoring.

– Jeg synes vi er gode, vi er solide. Slipper til lite og skaper mye. En solid kamp, sa TIL-trener Gaute Helstrup til Discovery etter kampen.

– Det var godt å få Moses i gang, fortsatte treneren.

Brødreduell

Tromsø tok seg opp på lik poengsum som onsdagens motstander og skaffet seg dermed luft til nedrykkskandidatene. De har ti poeng ned til Mjøndalen på direkte nedrykksplass.

Odd-trener Jan Frode Nornes var langt fra fornøyd med hva han så fra eget lag.

– Tromsø vinner fortjent. Jeg synes vi er svake. Nå har vi blandet oss inn i nedrykksstriden og vi har bare oss selv å takke, sa han.

I kampen startet også de tre brødrene Kitolano sammen. Eric Kitolano startet for hjemmelaget Tromsø, mens John og Joshua Kitolano startet for Odd. Brødrene startet også i det omvendte oppgjøret i sommer, der det var første gang siden 1999 at tre brødre startet samme kamp i øverste divisjon i Norge.

Det var altså Eric Kitolano som skulle ta seieren mot sine to lillebrødre onsdag. Han var svært aktiv i oppgjøret.

Styrte

Hjemmelaget Tromsø tok styringen på oppgjøret og hadde en stor sjanse til å gå opp i ledelsen etter sju minutter. Odd-forsvaret holdt imidlertid unna for flere avslutninger mot mål.

I løpet av 1. omgang hadde Mikkelsen gått i bakken to ganger innenfor 16-meteren uten å få gehør i kravet om straffespark.

I situasjon nummer to var Mikkelsen i duell med Joshua Kitolano der Odd-spilleren rev i armen hans. Til slutt ble Mikkelsen felt, men dommer lot spillet gå.

Hull på byllen

I 2. omgang fikk Tromsø tidlig hull på byllen etter at de hadde presset gjestene i hele 1. omgang. Sakarias Opsahl vartet opp med en fin stikker til Mikkelsen, som avsluttet lavt via stolpen og i mål.

Odd klarte aldri å intensivere presset mot utligning, og etter 83 minutter skulle de få en til i sekken. Runar Espejord slo inn til Moses, som på spektakulært vis hamret ballen i mål på volley.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 24

Tromsø – Odd 2-0 (0-0)

Alfheim, 1990 tilskuere.

Mål: 1-0 August Mikkelsen (51), 2-0 Ebiye Moses (82).

Dommer: Christian Moen, Løvenstad.

Gult kort: Joshua Kitolano, Odd.

Lagene:

Tromsø (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Anders Jenssen, Christophe Psyché, Jostein Gundersen – Tomas Totland, Niklas Vesterlund (Adam Örn Arnarson fra 79.) – Sakarias Opsahl (Daniel Berntsen fra 68.), Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano (Magnus Andersen fra 89.) – August Mikkelsen (Ebiye Moses fra 79.), Zdenek Ondrásek (Runar Espejord fra 68.).

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Espen Ruud, Odin Bjørtuft, Magnus Lekven (Solomon Owusu fra 85.), John Kitolano – Markus André Kaasa, Filip Rønningen Jørgensen (Milan Jevtovic fra 60.), Joshua Kitolano – Sander Svendsen (Kristoffer Larsen fra 85.), Flamur Kastrati (Tobias Lauritsen fra 60.), Conrad Wallem.

Eliteserien fotball menn onsdag, 24. runde:

Haugesund – Rosenborg 0-0, Lillestrøm – Stabæk 3-0, Mjøndalen – Kristiansund 5-0, Sandefjord – Strømsgodset 2-0, Tromsø – Odd 2-0.

Senere kampstart: Molde – Bodø/Glimt (20.00).

Spilles torsdag: Brann – Viking, Sarpsborg – Vålerenga.

---