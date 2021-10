Lacazette reddet poeng for Arsenal og Ødegaard på overtid

Vieira kom til kampen med håp om å ta poeng fra klubben han spilte 279 kamper for, mens Arsenal kom ubeseiret fra sine fire siste ligakamper. Dermed var det en tøff oppgave som ventet Palace.

Det skulle bli en tung åpning for den hjemvendte. Pierre-Emerick Aubameyang sendte Arsenal i ledelsen etter kun åtte minutter.

Men så våknet gjestene, og fem minutter etter hvilen fikk Vieira og co. noe å juble for. Christian Benteke utlignet etter en fin soloprestasjon. Det var hans første scoring for sesongen.

Med snaue 20 minutter igjen sendte Odsonne Édouard bortefansen til himmels. Han hamret ballen via tverrliggeren og inn.

Lettelse

Mot slutten kjørte Arsenal på for utligning, og i det 87. minutt fikk Kieran Tierney en enorm mulighet. Der tverrliggeren spilte på lag med Édouard, fikk ikke Tierney samme behandling. Ballen smalt i metallet og ut.

Men på overtid av overtiden skulle derimot Arsenal lykkes. Lacazette la på 2-2 etter rot i feltet etter en dødball.

– Det var et greit uavgjortresultat til slutt. Det var lettelse siden det er mitt første mål for sesongen. Jeg prøver å nyte når jeg er på banen, sa Lacazette til Sky Sports etter kampen.

– Det viser at vi har karakter, og at vi aldri gir opp, sa han om det sene målet.

Martin Ødegaard hadde en anonym opptreden på hjemmelagets midtbane og ble byttet ut etter 67 minutter.

Etter en dårlig start våknet bortelaget og kom mer med i kampen. De produserte flere sjanser, uten at noen av dem satte Aron Ramsdale på så altfor store prøver. Både Benteke og Édouard forsøkte seg begge fra distanse uten hell.

Helt på tampen av 1. omgang vartet Conor Gallagher opp med en flott volley fra 17 meter, men Ramsdale fikk akkurat slått ballen til side for mål.

Før det hadde James McArthur pådratt seg gult kort i en duell med Bukayo Saka. Arsenal-spillerne ville ha rødt kort til skotten, som så ut til kun å gå for beina på den unge engelskmannen, men dommeren lot det være med en advarsel.

Saka ble byttet ut noen minutter senere.

Utligning og drama

Da lagene kom ut etter pause var det gjestene fra Sør-London som så hvassest ut, og fem minutter ut i omgangen kom utligningen. Benteke mottok ballen innenfor sekstenmeteren før han avanserte forbi to Arsenal-spillere og hamret inn 1-1 i hjørnet.

Etter 73 minutter sørget Édouard for at det sto 1-2 på lystavla. Han fikk ballen rett utenfor boksen, tok noen steg fram og hamret til. Ramsdale fikk noen få fingertupper på ballen, som snek seg inn via tverrliggeren.

Deretter var det stormløp mot Palace-målet som til slutt skulle lønne seg for de rød- og hvitkledde. Fem minutter på overtid måtte en svært oppgitt Vieira se sin landsmann dunke inn 2-2 etter dødball.

---

Kampfakta:

Premier League menn mandag, 8. runde:

Arsenal – Crystal Palace 2-2 (1-0)

Emirates Stadium

Mål: 1-0 Pierre-Emerick Aubameyang (8), 1-1 Christian Benteke (50), 1-2 Odsonne Edouard (73), 2-2 Alexandre Lacazette (90).

Dommer: Mike Dean.

Gult kort: Bukayo Saka, Arsenal, James McArthur, Crystal Palace.

Lagene:

Arsenal (4-1-4-1): Aaron Ramsdale – Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel, Kieran Tierney – Thomas Partey (Gabriel Martinelli fra 81.) – Nicolas Pépé, Emile Smith Rowe, Martin Ødegaard (Alexandre Lacazette fra 67.), Bukayo Saka (Albert Sambi Lokonga fra 46.) – Pierre-Emerick Aubameyang.

Crystal Palace (4-3-3): Vicente Guaita – Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell – Luka Milivojevic (Cheikhou Kouyaté fra 67.), James McArthur, Conor Gallagher – Jordan Ayew (Michael Olise fra 71.), Christian Benteke, Odsonne Edouard (James Tomkins fra 82.).

---