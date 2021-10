Nye spørsmål rundt Solskjær – knallhard kamprekke venter

Om få dager venter nemlig Atalanta i mesterligaen. Der må United heve seg om de skal ha noen sjanse på sluttspill i turneringen på nyåret.

Deretter skal de ta imot Liverpool på Old Trafford. Det vil bli en nøkkelkamp for Solskjær under press. Kritikken har haglet mot treneren etter en tung United-periode.

– De er individer, de er ikke et lag. Jeg mener Solskjær er under massivt press, sa den tidligere toppspilleren, Paul Merson, i Sky Sports-studioet etter Leicester-tapet.

Solskjær selv tok skylden for tapet og mener at han gjorde feil i laguttaket. Med tapet forsvant også borterekken på 29 kamper uten tap i ligaen.

– De fire målene vi slapp inn, var veldig enkle. Når vi slipper inn mål som det, fortjener vi ikke å fortsette rekken. Jeg gjorde kanskje noen feil, sa Solskjær.

Utfordringene står i kø for Solskjær. Dette er det som venter:

Atalanta (mesterligaen), Liverpool (Premier League), Tottenham (Premier League), Atalanta (mesterligaen), Manchester City (Premier League).

[ Trøbbel for United etter tungt tap: – Vi trenger å endre noe ]