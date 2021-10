Meling og co. herjet med PSGs stjernegalleri – første Messi-tap

Tapet er også det første for PSG i Ligue 1 i denne sesongen. Borte mot Birger Meling og Rennes ble PSG tidvis avkledd. Vertene tok en fortjent seier og ligger på sjuendeplass etter ni kamper med tolv poeng.

Rosenborgs overmenn i europakvalifiseringen i høst avgjorde kampen like før og etter pause. Meling var tredje sist på ballen da Gaetan Laborde satte inn 1-0 etter et flott innlegg i siste minutt av første omgang. Umiddelbart etter hvile smalt det igjen da Flavien Tait kom alene gjennom og satte ballen i mål.

PSG virket frustrerte. Storstjernene slet med å skape de virkelig store sjansene. Kylian Mbappé fikk et mål korrekt annullert for offside, mens Lionel Messi blant annet hadde et frisparkforsøk som strøk tverrliggeren. Messi har fortsatt ikke scoret i serien.

Meling spilte en god kamp på venstrebacken for Rennes. Nordmannen fosset inn i dueller med Messi og Mbappé, og var som vanlig aktiv framover på banen. I enkelte situasjoner fosset han fram så fort at han endte opp som midtspiss.

