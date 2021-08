Det eneste trenerveteranen på 70 år innrømmet om egen tropp var at Memphis Depay hadde hatt noen små utfordringer i oppkjøringen.

Laguttaket er gjort. Spillerne fikk beskjed mandag kveld.

Haaland ble et tema et par ganger under seansen.

– Det viktigste er at vi stopper kryssløpingen til Haaland. Det må skje før pasningen kommer. Det er nøkkelen. Samtidig har vi forsvarere som kan løse andre utfordringer, sa van Gaal på spørsmål fra NTB.

Han ville ikke nevne navn, men sa at fire-fem norske spillere kunne tatt en plass på hans landslag.

Van Gaal brukte mye tid på å forklare at han er mest opptatt av laget og ikke enkeltspillere. Han pekte på Chelsea som det kanskje beste eksempelet.

Han hadde med seg Virgil van Dijk på podiet under den digitale pressekonferansen.

– Det er godt å være her sammen med guttene igjen. Det var tungt for meg å følge EM, men jeg føler meg nå 100 prosent, sa van Dijk.

– Har han sagt det? Det var søtt, sa van Dijk om Erling Braut Haalands ferske uttalelser om at nederlenderen er den beste midtstopper han har møtt.

Van Gaal avbrøt pensjonisttilværelsen i sommer. Han sa ja til Nederland-jobben etter at Frank de Boer fikk sparken etter et skuffende EM-sluttspill. Dette er tredje gang han leder det nederlandske A-landslaget. I 2014 sikret Nederland VM-bronse under van Gaal.

Etter kampen mot Nederland møter Norge Latvia borte lørdag og Gibraltar hjemme tirsdag neste uke.

Bare gruppevinneren får direkte plass i VM neste år.