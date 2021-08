Unggutt matchvinner da serieleder HamKam snudde og slo Start

Og det var unggutten Vetle Skjærvik som ble den store helten for Kamma. Han slo et innlegg inn i boks fra 30 meter, og ballen gikk via hele feltet, i stolpen og i mål.

Målet var 20-åringens første for HamKam på 38 kamper, siden debuten i juli 2020. Dermed tok HamKam tre meget viktige poeng i tetstriden i 1. divisjon.

Etter 16 av 30 spilte kamper står Kjetil Rekdal og co. med 35 poeng. Det er fire poeng ned til andreplasserte Jerv, mens Fredrikstad på 3.-plass har 29 poeng.

19 minutter var spilt da Start tok ledelsen. Martin Ramsland ga ball til Eirik Schulze, som spilte tilbake til spissen. Ramsland var klinisk fra kloss hold til 1-0. Bare tre minutter senere var lagene like langt da Jonas Enkerud kriget inn 1-1.

21 minutter senere var kampen snudd, etter et massivt HamKam-press. Rasmus Lindkvist fant Kristian Eriksen i boks, som dro av en Start-forsvarer før han banket ballen i mål. Dermed sto det 2-1 til HamKam til pause.

2-2 var et faktum etter 48 minutter, da Eirik Schulze stanget inn Starts andre. Schulze feiret på seg gult kort etter å ha jublet foran HamKam-fansen.

Stjørdals-Blink slo Bryne 2-1 og vant sin første kamp i 1. divisjon på nesten to måneder. Vegard Fiske ble matchvinner med sitt mål etter 81 minutter.

KAMPFAKTA

HamKam – Start 3-2 (2-1)

Briskeby stadion: 2000 tilskuere.

Mål: 0-1 Martin Ramsland (19), 1-1 Jonas Enkerud (22), 2-1 Kristian Eriksen (43), 2-2 Eirik Schulze (48), 3-2 Vetle Skjærvik (68).

Dommer: Eivind Bodding, Haga.

Gult kort: Samuel Rogers, HamKam, Eirik Schulze, Cameron Cresswell, Henrik Robstad, Start.

Lagene:

HamKam (3-2-3-2): Nicholas Hagen – Samuel Rogers, Vetle Skjærvik, Halvor Rødølen Opsahl – Aleksander Melgalvis, Rasmus Lindkvist – Kristian Eriksen, Kristian Onsrud, Emil Sildnes (Hasan Kurucay fra 53.) – Thelonius Bair (Steinar Strømnes fra 88.), Jonas Enkerud (Albert Berisha fra 90.).

Start (4-2-3-1): Amund Wichne – Jon-Helge Tveita, Luc Mares (Adeleke Akinyemi fra 77.), Henrik Robstad, Kristoffer Tønnessen – Ask Tjærandsen-Skau, Kristoffer Valsvik – Sander Sjøkvist (Cameron Cresswell fra 59.), Eirik Schulze (Matias Belli Moldskred fra 64.), Eman Markovic (Vegard Bergan fra 63.) – Martin Ramsland.