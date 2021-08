Manchester United snublet mot Southampton – tangerte Arsenal-rekord

Uavgjortresultatet gjør at Manchester United er ubeseiret i de 27 siste bortekampene i Premier League med 17 seirer og ti uavgjort. Søndagens kamp tangerte Arsenals rekke på 27 kamper fra april 2003 til september 2004. Forrige gang Manchester United tapte på bortebane, var mot Liverpool i januar 2020.

Forrige oppgjør i Premier League mellom lagene endte 9-0 til Manchester United på Old Trafford, men søndag var det jevnere.

Et selvmål av Fred ga Manchester United en kalddusj etter en god start, mens Mason Greenwood scoret sitt andre mål for sesongen på like mange kamper. Igjen var Pogba involvert med målgivende pasning, som han var hele fire ganger mot Leeds sist runde.

Manchester United møter Wolverhampton til en ny bortekamp før landslagspausen til søndag. Southampton møter Newcastle dagen før.

