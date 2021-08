Rosenborg med supert utgangspunkt i Europa: – Mye godt angrepsspill

Resultatet fjerner i realiteten all tvil om hvilket lag som kommer til å avansere i kvalifiseringen og møte franske Rennes i det avgjørende dobbeltmøtet om en plass i conferenceligaens gruppespill.

– En god kamp i Europa, og at godt grunnlag for å ta oss videre. Det var mye godt angrepsspill og flotte mål. En fin kamp av guttene, sa Rosenborg-trener Åge Hareide til VG.

Adam Andersson, Dino Islamovic (2), Erlend Dahl Reitan og nyervervelsen Noah Holm scoret for RBK i en kamp de dominerte fullstendig. I tillegg laget Domzale et selvmål. Fire av vertenes scoringer kom før pause.

Særlig Emil Konradsen Ceïde og Islamovic var konstante trusler mot Domzale. Førstnevnte terroriserte gjestenes forsvar gjennom hele kampen, mens Islamovic scoret sitt ellevte og tolvte mål på de siste åtte kampene.

– Det føles bra, jeg er kommet i gang. Vi har også spilt bedre som lag den siste tiden. Vi spiller bra fotball og skaper mange sjanser, sa Islamovic.

[ Molde slo tilbake tre ganger i Tyrkia – Etzaz Hussain reddet 3-3 mot Trabzonspor ]

Full kontroll

I et pøsende regnvær på Lerkendal skulle det bare ta seks minutter før hjemmefansen kunne juble for scoring. Adam Andersson kom susende inn i feltet, møtte pasningen fra Carlo Holse og hamret et prosjektil inn i hjørnet.

RBK holdt trykket oppe og ble belønnet for pent angrepsspill i det 23. minuttet. Vebjørn Hoff slo inn fra høyre, og Islamovic gjorde 2-0 med et akrobatisk hopp ved bakre stolpe.

Ti minutter senere kom 3-0-målet. Ceïde satte fart på venstrekanten og rappet til. Keeper Ajdin Mulalic reddet, men måtte gi retur, og den skled Sven Karic i eget mål i duell med Islamovic.

Oppgjøret ble langt på vei punktert kort tid etterpå. Ceïde var på farten igjen og slo ballen 45 grader inn mot Islamovic. Han fikk ikke tak i ballen, men Erlend Dahl Reitan kom løpende og bredsidet den i mål.

– Vi spiller framoverrettet. Begge backene gjør mål, og det sier egentlig alt, kommenterte Hareide etter kampen.

[ Tokmacs Ferencváros tok første stikk i mesterligakvalifiseringen ]

Tatt på senga

Det eneste skåret i gleden for Rosenborg før pause var Enes Alics redusering på tampen av omgangen. Domzale-vingen fintet seg forbi et par RBK-spillere og avsluttet kjapt fra kanten av 16-meteren. Skuddet kom så overraskende på André Hansen at han ikke rakk å stoppe ballen.

– Det er unødvendig å slippe inn mål mot dem. Og så er det naturlig at vi slipper oss litt ned i annen omgang på 5-1, så det blir litt halvsløvt der. Men de (spillerne) skal ha ros for en fantastisk fin førsteomgang, sa Hareide.

Rosenborg økte ledelsen igjen 16 sekunder etter pause. Ceïde fortsatte å skape trøbbel for Domzale-forsvaret, og etter å ha snappet ballen la han den igjen til Islamovic, som skrudde inn 5-1.

En komisk situasjon oppsto i det 59. minuttet, da Mulalic sendte et utspark rett på pannen til Holse. Keeperen fikk kastet seg tilbake og avverget at ballen gikk i mål.

Noah Jean Holm gjorde sin andre kamp for RBK etter overgangen fra Portugal, og han fikk æren av å sette inn 6-1-målet på tampen. Rosenborg har minst ett bein i 4. og siste kvalrunde i conferenceligaen. Returkampen i Slovakia spilles kommende tirsdag.

[ Lionel Messi forlater Barcelona – svak økonomi stopper ny avtale ]

Kampfakta:

Conferenceligaen fotball menn torsdag, 3. kvalifiseringsrunde 1. kamp:

Rosenborg – Domzale (Slovakia) 6-1 (4-1)

Mål: 1-0 Adam Andersson (7), 2-0 Dino Islamovic (23), 3-0 Sven Karic (selvmål 33), 4-0 Erlend Dahl Reitan (40), 4-1 Enes Alic (44), 5-1 Islamovic (46), 6-1 Noah Holm (86).

Dommer: Serjij Boyko, Ukraina.

Gult kort: Adam Andersson, Rosenborg, Damjan Vuklisevic, Sven Karic, Domzale.

Lagene:

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Hólmar Örn Eyjólfsson, Even Hovland, Adam Andersson – Vebjørn Hoff (Anders Konradsen fra 81.), Alexander Tettey, Edvard Tagseth (Olaus Skarsem fra 60.) – Carlo Holse (Noah Holm fra 60.), Dino Islamovic (Guillermo Molins fra 80.), Emil Konradsen Ceïde.

Domzale (3-2-3-2): Ajdin Mulalic – Tilen Klemencic (Gaber Dobrovoljc fra 83.), Damjan Vuklisevic (Mattias Käit fra 46.), Sven Karic – Andraz Zinic, Enes Alic – Arnel Jakupovic (Emir Saitoski fra 83.), Zeni Husmani, Benjamin Markus (Marko Martinovic fra 66.) – Matej Podlogar (Slobodan Vuk fra 83.), Senijad Ibricic.

Returkampen spilles neste uke.