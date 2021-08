Molde slo tilbake tre ganger i Tyrkia – Etzaz Hussain reddet 3-3 mot Trabzonspor

Gjestene fra Romsdal kunne fort å ha gått på en stjernesmell i Tyrkia, men nektet å gi opp foran 17.000 tilskuere. To mål fra Ola Brynhildsen og en sen utligning fra Etzaz Hussain ordnet et sterkt utgangspunkt.

Langt ut i overtiden ble Trabzonspor tildelt et straffespark av det svært billige slaget, men Anastasios Bakasetas bommet og sendte ballen i stolpen.

3-3-målet kom da Hussain dunket til på en 45-graderspasning fra Brynhildsen med fem minutter igjen av ordinær tid.

Ti minutter tidligere hadde Djaniny gitt det Trabzonspor trodde skulle bli vinnermålet. Det kom akkurat da Molde så ut til å ha sluppet unna det verste.

Brynhildsen-show

Tidligere i kampen hadde Brynhildsen gjort både 1-1 og 2-2. Moldes tomålsscorer storspilte og var helt sentral i bortelagets offensiv. Hans første fulltreffer kom etter en halvtime da han ble spilt gjennom av Eirik Hestad.

Nummer to satte han frekt med hælen i det 64. minutt. Brynhildsen ventet inne i boksen og styrte inn nok en utligning da Hussain la inn fra venstre.

Anthony Nwakaeme ga Trabzonspor ledelsen etter litt over et kvarter. Han stusset en corner forbi en sjanseløs Andreas Linde i Molde-buret. Etter snau time la Edgar Ié på 2-1 etter et voldsomt trykk.

Molde kom greit fra første omgang, men skulle få det langt tøffere etter hvilen. Der var det særlig en periode på ti minutter som gjorde livet surt for MFK-forsvaret. Først skjøt Arsenal-profilen Gervinho kraftfullt rett på Linde, og rett etter var Nwakaeme kun et hodestøt i tverrliggeren unna ny scoring.

Samme mann avslutte minuttet etter fra kort hold, men avslutningen gikk via en motspiller og ut. Trabzonspor fikk endelig uttelling da Ié ruvet i lufta og gjorde 2-1.

Kan møte Mourinho

Den siste halvtimen ble høydramatisk med tre mål til og en omdiskutert straffeavgjørelse fire minutter på overtid. Alt i alt kunne Molde-leiren være fornøyd med utfallet av kvelden i Tyrkia.

Med den målrike uavgjortkampen lever Europa-håpet for MFK. Om en uke møtes lagene til returoppgjør i Molde.

Skulle det bli avansement på Erling Moes menn, møter de Roma og stjernetreneren José Mourinho i fjerde og siste kvalifiseringsrunde før et gruppespill i conferenceligaen. Den nye europacupen ble innført foran denne sesongen.

En exit vil være tungt for Trabzonspor. Den tyrkiske klubben satser stort og har flere tidligere storstjerner på laget, deriblant Marek Hamsik..

