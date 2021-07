Statsminister Johnson om rasismen mot England-spillerne: – De burde skamme seg

Flere tok til sosiale medier for å hetse England-trioen Jadon Sancho, Marcus Rashford og Bukayo Saka, som alle bommet på straffe i straffesparkkonkurransen. Det likte statsminister Boris Johnson dårlig.

– Det engelske laget fortjener å bli hyllet som helter, ikke rasistisk hetset i sosiale medier. De som er ansvarlige for denne forferdelige hetsen bør skamme seg, skriver Johnson på Twitter. Under de siste Instagram-innleggene til alle de tre spillerne florerer det med ape-emojier, andre rasistiske meldinger samt generell hets. Samtidig er det mange som tar dem i forsvar og oppfordrer til å rapportere inn stygge meldinger.

[ Southgate om de spesielle byttene: – Det var min avgjørelse ]

Det engelske fotballforbundet (FA) gikk i natt ut med en uttalelse der oppførselen har blitt fordømt. FA har også manet politiet, regjeringen og sosiale medier-plattformer til å agere raskt dersom de får øye på noe.

– FA fordømmer på det sterkeste alle former av diskriminering, og det er avskyelig at rasismen på internett har blitt rettet mot noen av England-spillerne i sosiale medier, skriver FA.

– Vi kan ikke være tydelig nok på at de som viser en slik oppførsel, ikke er velkommen til å følge det engelske landslaget. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å støtte spillerne og maner samtidig til hardest mulige straff for dem som har vært involvert i rasismen.

Politiet i London har skrevet på Twitter at de skal innlede en etterforskning mot de rasistiske ytringene.