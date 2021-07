Southgate: – Jeg vil lede England til Qatar-VM i 2022

Southgate var en slagen mann etter straffesparkkonkurransen søndag, og da han fikk spørsmål om fremtiden som engelsk landslagssjef, svarte han at han ikke ønsket å tenke på det akkurat nå

– Jeg tror ikke nå er tiden for å snakke om veien videre. Jeg trenger tid vekk fra fotballen nå, for å tenke over EM. Jeg trenger fri, sa Southgate.

[ Statsminister Johnson om rasismen mot England-spillerne: – De burde skamme seg ]

Likevel hintet Southgate til at han vil lede laget til VM i Qatar, som avholdes i november og desember 2022.

– Jeg vil gjerne ta laget til Qatar-VM neste år, men jeg vil ikke knytte meg til et lag eller land lenger enn jeg burde.

FA-direktør Mark Bullingham sa underveis i EM at han gjerne ville ha med Southgate til EM i 2024, som skal avholdes i Tyskland.