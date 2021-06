Det antallet tilsvarer 20 prosent av kapasiteten på Bayern Münchens hjemmebane, der Tyskland skal spille sine kamper i gruppespillet i fotball-EM.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) hadde i utgangspunktet bedt alle vertsbyene om å garantere for at de ville fylle mellom 25 og 100 prosent av stadionkapasiteten, men München ble godkjent som EM-vert etter å ha garantert for 20 prosent 23. april.

Samtidig ble spanske Bilbao erstattet med Sevilla fordi byen ikke kunne garantene nok tilskuerplasser som følge av koronaepidemien.

Foruten Tysklands gruppekamper mot Frankrike, Portugal og Ungarn skal det spilles én kvartfinale i München under årets EM.

EM innledes fredag 11. juni med kampen Italia - Tyrkia på Olympiastadion i Roma. I anledning UEFAs 60-årsjubileum (i 2020) er mesterskapet spredd over hele Europa. Finalen spilles på Wembley i London.

