Solbakken: – Var forberedt på rykk og napp

– Det var hakkete, men jeg var forberedt på at det kunne gå i rykk og napp. Det har noe med fysikk å gjøre. Mange har hatt 14 dagers ferie. De vil bli bedre til kampen mot Hellas, når vi får noen flere treninger først, sa landslagssjefen til TV 2.

Han slo fast at Luxembourg gjorde det vanskelig for Norge.

– Vi møtte et lag som spilte for 0-0 i en treningskamp, og som har flere gode resultater i bagen. De spilte i en lav 5-3-2-formasjon og er gode til å beskytte boksen sin. Vi ble litt for omstendelige, fikk ikke nok gjennombrudd på kant og litt for få innlegg og skudd. Det ble litt for lite action foran målet deres, sa han.

– Vi sto på til slutt og fikk målet, men med så stort ballinnehav burde vi selvfølgelig kommet til flere sjanser.

Han prøvde Martin Ødegaard i en sentral rolle.

– Martin hadde veldig mye ball, trolig den på banen som hadde ballen mest. I perioder styrte og dominerte han kraftig, men i perioder burde han spilt mer direkte, sa han til TV 2 om kapteinen.

