Dermed er det City som har det desidert beste utgangspunktet foran den andre semifinalen i mesterligaen på eget gress i Manchester kommende tirsdag.

Først var det Kevin De Bruyne som 20 minutter inn i 2. omgang utlignet til 1-1 med et innlegg som gikk rett i mål, og bare sju minutter senere ble Riyad Mahrez matchvinner for de lyseblå direkte på frispark. Det gikk rett gjennom muren.

– Vi fikk to bortemål, og det er viktig, men vi har en jobb å gjøre om seks dager, sa Guardiola.

Marquinhos 1-0-scoring før pause var ikke nok for Paris Saint-Germain. Der PSG spilte strålende før pause, var det Manchester City som var det beste laget de siste 45 minuttene.

– Etter 25 minutter gjorde vi endringer i presset, og etter det hevet vi oss. Etter pause var vi mye bedre. Det første målet var litt heldig, men vi spilte god fotball, sa De Bruyne til BT Sport.

– Riyad spurte meg om å få ta frisparket, og jeg sa «ja, om du tror på deg selv». Han scoret, så jeg har ingen innvendinger.

Lenge så dette likevel ut til å gå mot en fortjent hjemmeseier.

Overkjøring

Paris Saint-Germain spilte stor fotball, rullet i perioder over Manchester City og stilet mot finalen.

Manchester City hadde vunnet sine 17 siste bortekamper og holdt nullen i ni av dem før oppgjøret på Parc des Princes, men det tok ikke lang tid før vi forsto at Citys fine bortestatistikk ville settes på prøve.

En PSG-kontring endte med Neymar-avslutning allerede før det var spilt to minutter, og ti minutter senere fikk Neymar en ny, god mulighet etter en glitrende enkeltmannsprestasjon, men også denne gangen hadde Citys keeper Ederson kontroll.

Det hadde han ikke i det 15. spilleminutt. Da satt den i nota for hjemmelaget.

Et klinisk, hardt og presist hjørnespark av Angel Di Maria fant Marquinhos i fart, og han løp seg fri og stanget ballen utakbart i mål fra rundt fire meters hold. PSGs historikk viser at de er dødelig effektive på dødball, og nok en gang beviste de det.

Målfarlig stopper

PSG-kaptein Marquinhos har scoret fem mål i sine tolv siste kamper i mesterligaen, og han har scoret i både kvart- og semifinalen to sesonger på rad. Det er det bare Cristiano Ronaldo (tre ganger) og Antoine Griezmann (to ganger) som har klart før i Champions Leagues historie.

PSG var det klart beste laget før pause, og de hadde flere nesten-muligheter som kunne ha gitt uttelling. Manchester Citys hadde periodevis problemer med å få tak i ballen. Phil Foden hadde den beste sjansen for City før hvilen.

– Noen ganger må man senke skuldrene og være seg selv. Det er ikke lett å møte Mbappé, Neymar og Di Maria, og vi bandt oss for mye. Vi justerte litt, og etter pause var vi fremragende på alle områder. Vi er gode når vi spiller på vår måte, sa City-manager Pep Guardiola til BT Sport.

Rare mål

Etter hvert flyttet City laget høyere opp, men likevel kom utligningen ut av nærmest ingenting. De Bruyne sendte i vei et innlegg fra hjørnet av 16-meteren i det 64. minutt. John Stones var nærmest å nå fram, men han var ikke i nærheten av ballen før den gikk inn ved borteste stolpe uten at PSG-keeper Keylor Navas flyttet på seg.

– Det var vanskelig for keeper, for han venter at noen skal endre retning på ballen, sa De Bruyne.

PSG hadde ikke slått Manchester i City på de tre siste forsøkene i mesterligaen og klarte det ikke denne gangen heller.

City koblet grepet etter utligningen, og da Riyad Mahrez hamret frisparket i mål til 2-1 var mye gjort. Skuddet burde gått i muren, men spillerne hoppet og vendte seg bort, og ballen gikk rett gjennom.

– Vi er svært skuffet over måten vi slapp inn de to målene. Det er vanskelig å akseptere, sa PSG-trener Mauricio Pochettino til BT Sport.

Vondt ble til verre for hjemmelaget da Idrissa Gueye fikk direkte rødt kort med 13 minutter igjen å spille.

Mesterligaen menn onsdag, semifinale 1. kamp:

Paris Saint-Germain – Manchester City 1-2 (1-0)

Mål: 1-0 Marquinhos (15), 1-1 Kevin De Bruyne (64), 1-2 Riyad Mahrez (71).

Dommer: Felix Brych, Tyskland.

Gult kort: Leandro Paredes, Neymar, Paris Saint-Germain, João Cancelo, Kevin De Bruyne, Manchester C.

Rødt kort: Idrissa Gana (77), Paris Saint-Germain.

Lagene:

Paris Saint-Germain (4-3-3): Keylor Navas – Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Mitchel Bakker – Idrissa Gana, Leandro Paredes (Ander Herrera fra 83.), Marco Verratti – Ángel Di María (Danilo Pereira fra 80.), Kylian Mbappé, Neymar.

Manchester City (4-3-3): Ederson – Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, João Cancelo (Oleksandr Zinchenko fra 62.) – Bernardo, Rodrigo, Ilkay Gündogan – Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Phil Foden.

Returkampen spilles i Manchester 4. mai.