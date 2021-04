Uefa-sjefen fyrte løs mot superligaklubbene: – Dere har gjort en enorm tabbe

Ceferin kom med uttalelsene da han talte på Det europeiske fotballforbundets (Uefa) kongress i Montreux i Sveits tirsdag.

– Mine herrer, dere har gjort en enorm tabbe, sa Ceferin, før han fortsatte:

– Noen vil si at det er grådighet, andre vil si at det er arroganse, respektløshet eller total uvitenhet om den engelske fotballkulturen. Det betyr ingenting. Det som betyr noe, er at det fortsatt er tid til å ombestemme seg. Alle gjør feil.

Deretter appellerte han videre direkte til klubbene som nå vil bryte ut og gå egne veier.

– Ta til fornuft. Ikke ut fra kjærligheten til fotballen, for jeg forestiller meg at enkelte av dere ikke har mye av det, sa Ceferin og henviste til at respekten for fotballfansen i stedet må veie tungt og tas hensyn til.

Takket PSG-sjefen

Uefa-sjefen rettet i talen også en stor takk til Paris Saint-Germain-president Nasser al-Khelaifi. Den franske storklubben skal ha takket nei til å bli en del av superliga-planene.

– Nasser, takk fra bunnen av mitt hjerte. Du viste at du er en stor mann, sa Ceferin.

I kjølvannet av søndagens superliga-kunngjøring skal han ha fått en mail fra Tottenham-supporter. London-klubben er en av tolv klubber som er del av planene om den nye ligaen.

– Hvis dere hadde lest brevet, hadde dere vært nær ved å gråte, sa Ceferin.

Preget

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham er med på å opprette utbryterligaen Super League. Det samme er Inter, Juventus og Milan fra Italia og Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania.

Ceferin var fortsatt tydelig preget av de siste dagers nyheter da han talte tirsdag.

– Noen egoistiske personer forsøker å drepe det vakre spillet vårt, sa han om utbryterne.