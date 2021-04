Solskjærs sønn ler av farens «ordkrig» med Mourinho: – Jeg har alltid fått mat

Det er avisen Tidens Krav som har snakket med Solskjær junior. Kristiansund-spilleren ler godt når han blir spurt om uttalelsene som falt mellom faren og Tottenham-manager José Mourinho etter søndag kamp.

– Ja, jeg lo godt på søndag også, sier Noah Solskjær.

Bakgrunnen for meningsutvekslingen var at pappa Solskjær åpenbart mente Tottenham-stjernen Son Heung-min falt lett i en duell med Scott McTominay. Episoden førte til at United fikk annullert et mål.

– Jeg må si det at hvis det hadde vært min sønn som ble liggende i tre minutter etter en slik duell og trengte hjelp av ti kamerater for å komme seg opp, hadde han ikke fått noe mat hjemme, sa Solskjær.

Det fikk Mourinho til å tenne.

Sonny (Son Heung-min) er heldig som har hatt en far som er en bedre person enn Ole. For som far må du alltid passe på at barna dine har mat, uansett hva de gjør. Hvis du så må stjele maten, så gjør du det for at barna dine skal få mat. Jeg har fortalt Ole hvor skuffa jeg er, sa portugiseren.

Overfor Tidens Krav forsikrer Noah Solskjær om at han alltid har fått mat hjemme.

– Mourinho ønsket vel bare å ta fokus vekk fra at de hadde tapt, sier han også.

