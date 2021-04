Ødegaard cupmester da Real Sociedad slo erkerivalen

Det skjedde da hans tidligere lagkamerater i Real Sociedad vant 1-0 i forrige sesongs cupfinale mot Athletic Bilbao. Kampen ble utsatt helt til nå i håp om at det skulle være mulig å ha publikum på tribunene i det baskiske oppgjøret, men slik ble det ikke.

Mikel Oyarzabal ble matchvinner i Sevilla med sitt straffespark i det 63. minutt. Foranledningen var at Portu ble ulovlig hindret av Iñigo Martinez fem minutter tidligere. Det var mye fram og tilbake før Oyarzabal kunne legge ballen til rette. Iñigo ble først utvist, men det røde kortet ble omgjort til gult etter bruk av VAR.

Scoringen ble den eneste i en sjansefattig finale, og Real Sociedad kunne juble for klubbens tredje cuptittel, og den første siden 1987.

Gråt for ofrene

Oyarzabal har vært i San Sebastian-klubben siden han var 14 år gammel, og det var passende at det var han som skulle sikre den etterlengtede tittelen. Etterpå snakket han om pandemiens ofre.

– Det er mange som gjerne skulle ha delt dette med slektninger og venner som har forlatt oss på verst tenkelige måte, sa matchvinneren med tårer i øynene.

Trener Imanol Alguacil tilegnet seieren til helsearbeiderne.

– Jeg takker dem som hver dag jobber for å redde liv. Det var dem jeg tenkte på da seieren var vår, og denne tittelen er for dem, sa han.

Hardt slag

Athletic Bilbao har vunnet cupen hele 23 ganger. Bare Barcelona har flere med 30. De to klubbene møtes om to uker i denne sesongens cupfinale. Ødegaard og lagkameratene får dermed være tittelforsvarer i Copa del Rey bare 14 dager.

– Dette er et hardt slag. Det er sant at vi har en ny finale om to uker, men det gjør alltid vondt å tape en finale. Vi savnet våre tilhengere, som støtter oss i gode og dårlige tider, sa forsvareren Oscar de Marcos.

Hjemme i Bilbao blamerte flere tusen av tilhengerne seg ved å bryte smittevernreglene og stimle sammen for å følge overføringen av kampen. Byens ordfører Juan Mari Aburto var rasende.

– Dere representerer ikke verdiene til Athletic og byen vår, tordnet han.

Lang ventetid

Martin Ødegaard var svært involvert da Real Sociedad i fjor spilte seg fram til cupfinalen, blant annet med storspill i kvartfinalene mot Real Madrid.

Lørdagens cupfinale ble spilt nesten 13 måneder etter at lagene ble finaleklare. Det skjedde rett før koronaviruset stoppet all fotball.

Siden da har Ødegaard spilt en halv sesong for Real Madrid, som så leide ham ut til Arsenal.

