Borussia Dortmund-stjernen Erling Braut Haaland har hamret inn scoringer på løpende bånd de siste månedene, og han er på «alles» lepper foran landslagets VM-kvalifiseringskamp mot Gibraltar onsdag.

Dermed ble han også et naturlig tema da den nybakte Norge-kapteinen Ødegaard stilte til pressekonferanse i Marbella, der laget gjør unna forberedelsene.

– For min del handler det om å fôre ham (Haaland) så mye som mulig med pasninger og gjennomspill. Så vet jeg at han stort sett setter ballen i mål når han får muligheten. Vi hadde en fin «connection» mot Romania (4-0 i oktober, Ødegaard la opp til to av Haalands tre mål), så vi får prøve å bygge videre på det, sa Ødegaard før han minnet om:

– Det er elleve mann utpå der, ikke bare Haaland og meg.

Han og Haaland er en del av en gyllen generasjon som forhåpentlig kan føre Norge til det første mesterskapet på herresiden på 22 år. Haaland var ikke engang født da Norge spilte EM-fotball i 2000.

Blant de beste

– Han er absolutt blant de beste i verden. Som fotballspiller snakker tallene hans for seg selv. Utenfor banen er han en rolig og fin fyr. Vi har en god tone, sier Ødegaard om lagkameraten.

Ødegaard er selv i form og har funnet seg til rette i sin nye klubb Arsenal, der han er utlånt fra Real Madrid. Han scoret nylig i både europaligaen og Premier League, og i helgen gjorde han nok en praktkamp mot West Ham (3-3).

– Jeg synes det har vært stigende helt fra starten av. Jeg føler at jeg kom raskt inn i ting og «catcha» måten vi spiller på, men jeg manglet kamptrening og litt selvtillit og sånt. Jeg føler det har gått bedre for hver kamp, sier han om Arsenal-karrieren så langt.

Han trives med å spille under Mikel Arteta, men vil ikke snakke om hva som skjer når leieavtalen utløper.

– Arteta er utrolig flink, og det er masse å lære av ham. Det er bare å spisse ørene, sier Ødegaard.

– Jeg har ærlig talt ikke tenkt på hva som skal skje i sommer. Jeg har en avtale som strekker seg ut sesongen. Nå er jeg med landslaget og så blir det Arsenal igjen. Vi får se hva som skjer.

Trygg på valget

Ståle Solbakken føler seg sikker på at han har valgt rett kaptein for landslaget.

– Det blir litt kleint når han sitter rett ved siden av meg, men grunnen til at jeg valgte ham er at han har balansen mellom å være en klok fotballspiller, en som på banen kan avgjøre med individuelle aksjoner og også være en god lagspiller. Det er en kombinasjon som kan være veldig sjelden, sier han.

– Det handler også om tilliten han har i troppen. Det er forskjellige måter å lede, og han gjør det på sin måte, med typen han er på og utenfor banen. Jeg tror ikke vi vil bruke mye tid på å vurdere om dette var riktig valg.

Ødegaard vil ikke snakke om forbilder i kapteinsrollen.

– Jeg har tenkt å være meg selv og ingen andre, og det er jeg komfortabel med.

Norge og den nye landslagssjefen Ståle Solbakken møter Gibraltar borte onsdag, Tyrkia i Spania lørdag og Montenegro borte neste tirsdag.

