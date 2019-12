Søndag kunne man åpne årets første luke i julekalenderen, men det var også dagen for å legge lokk på 2019-utgaven av Eliteserien i fotball.

Molde hadde for lengst sikret sitt første seriemesterskap siden 2014, men nedrykksstriden ble ikke avgjort før årets siste 45 minutter.

Rosenborg snudde 0–1 til 3–2 mot Ranheim, som rykker ned. Ned i 1. divisjon får Ranheim med seg Tromsø, som havnet bak kvalifiseringsklare Lillestrøm med dårligere målforskjell. De gulkledde møter Start til et dobbeltoppgjør om å spille i eliteserie i 2020.

Molde-spillere preger målstatistikkene

Eliteseriens toppscorer heter Torgeir Børven. Odd-spissen har startet samtlige 30 serierunder og levert 21 scoringer på 2670 spilleminutter. Det betyr at hordalendingen har kunnet juble for mål hvert 127. minutt.

Nærmest Børven følger Moldes Leke James, som med to nettkjenninger i serieavslutningen endte opp med 17 scoringer totalt. Målene hans har imidlertid kommet i løpet av 1566 spilleminutter, hvilket gir én scoring hvert 92. minutt.

På den øvrige målstatistikken får James selskap av flere lagkamerater. Ohi Omuijanfo har 15 scoringer, mens også Magnus Wolff Eikrem er på topp 5-lista med elleve scoringer. Lagkamerat Eirik Hestad har flest målgivende pasninger med sine ti, foran Eikrem og Vikings Ylldren Ibrahimaj med ni.

Også Bodø/Glimt har spillere som produserer godt med mål. Blant dem har Håkon Evjen sanket flest målpoeng med 13 scoringer og fire målgivende, mens Amor Layouni rakk ti scoringer og fem målgivende før han forsvant til Pyramids FC i høst.

Vikinger med flest gule

Viking-spillerne virker ikke å være redde for å gå i krigen ettersom Zlatko Tripic (8) og Samúel Fridjónsson (7) har sanket flest gule kort i årets eliteserie. Rosenborgs Birger Meling har også sju gule kort.

Seriemester Molde er imidlertid laget som har havnet i dommerens bok flest ganger med sine 55 gule kort. Brann er seriens snilleste lag med 37 advarsler. Vålerenga er det eneste laget som har fått flere enn to røde kort med fire.

– Det er bare bra at vi har «trøkk» i troppen vår. Vi har ikke hatt veldig mange unødvendige kort, så det er positivt. Men det har blitt for mange røde kort, så det trekker jo ned. Det er noe vi må prøve å få vekk resten av sesongen og inn mot neste år, sa trener Ronny Deila til Dagsavisen tidligere i høst, da vi omtalte at VIF toppet «råtass»-tabellen.

Det lønner seg å avslutte på mål

Håpet om spill i Europa høsten 2020 røyk for Odd i siste serierunde, men det er ikke presisjonen i avslutningene som er årsaken til det. Skienslaget er nemlig seriens mest treffsikre og scorer på 41 prosent av avslutningene som går på mål.

Problemet for Dag Eilev Fagermos Europa-drøm kan nok heller være at antall avslutninger på mål ikke er så mange. 110 av forsøkene til Odd har truffet innenfor stengene i år, et snitt på 3,7 per kamp. Kun Ranheim (like mange) og Lillestrøm (109) som er på samme nivå eller dårligere.

I andre enden av statistikken finner vi Odds overmenn i Eliteserien: Molde, Bodø/Glimt og Rosenborg. De har avsluttet henholdsvis 183 (6,1 per kamp), 164 (5,5) og 148 (4,9) ganger på mål og endte med samme medaljevalør i denne statistikken som på eliteserietabellen: gull, sølv og bronse.

Ikke overraskende kan vi altså konkludere med at det lønner seg å avslutte mye på mål.

Rosenborg trekker flest tilskuere

Til tross for en del støy og til tider sviktende resultater er det RBK som kan vise til de beste tilskuertallene. I snitt har trønderne solgt 12.704 billetter til sine hjemmekamper. Best besøkt var kampen mot Haugesund 16. mai med sine 17.799 solgte billetter.

Haugesund fikk i samme by også lov til å ta del i årets dårligst besøkte eliteseriekamp. Den ble spilt 14. april da 1353 mennesker så rogalendingene slå Ranheim 2–0. Ranheim har færrest tilskuere i Eliteserien og har snittet på 1883 mennesker innenfor portene.

Resultatfakta

Til slutt tar vi med oss noen tørre fakta:

Kamper: 240

Mål: 699 (hvorav 27 selvmål)

Målsnitt: 2,91 mål per kamp

Hjemmeseirer: 113

Uavgjort: 73

Borteseirer: 54

Flest mål i én kamp: Mjøndalen – Bodø/Glimt 4–5

Største hjemmeseier: Vålerenga – Bodø/Glimt 6–0

Største borteseier: Ranheim – Vålerenga 1–5