Forfang: – Hadde skuldrene oppunder ørene

Sport

Forfang og lagkameratene på det norske laget leverte da sesongens store mål skulle innfris og kunne juble for historiens første norsk laggull i et OL.

Etter at spenningen var utløst var hovedpersonen både lettet og glade.

– Helt enormt! Dette var det vi sa før sesongen at skulle være det store målet vårt, og det var et hårete mål tatt i betraktning at vi aldri har fått det til før, sa Forfang.

Les også: Utlendingene om gullrushet: Hva skjer, Norge?

Gråt

– Det at vi da presterer og lykkes, er vanskelig å sette ord på. Vi gikk med skuldrene oppunder ørene hele gjengen, med tanke på at vi har snakket om dette så lenge. Denne ene dagen blir så enormt stor, sa fortsatte olympiamesteren.

Forfang landet på 132,5 og 132 meter i sine to svev og bidro i aller høyeste grad til at det ble et suverent norsk gull. Tyskland var til slutt 22,8 poeng bak.

Etter rennet gråt landslagstrener Alexander Stöckl modige tårer i pressesonen da han skulle sette ord på hva lagtriumfen betydde for ham.

Takket trenerne

Østerrikeren fikk gullet han så gjerne ønsket seg, og én etter én fikk han sin hyllest av hovedpersonene. Forfang sendte samtidig også en takknemlig tanke til flere enn bare landslagstreneren på den store dagen for norsk hoppsport.

– For meg er det så viktig å ha en god trener som jeg kan snakke med, og det har jeg både i Alex og i Christian Meyer og Henning Stensrud som er mine daglige trenere, sa tromsøværingen.

Han reiser nå hjem til Norge med sølv fra normalbakken og gull fra lagkonkurransen i Pyeongchang. Sesongens store mål endte i opplevelse han sent kommer til å glemme. (NTB)