– Ferguson takknemlig for å være i live

Sport

76-åringen hadde en vellykket operasjon for hjerneblødning i mai. Den tidligere Manchester United-sjefen ble utskrevet for seks uker siden.

– Legene fortalte ham at han statistisk sett var ekstremt heldig. På et tidspunkt så det ikke bra ut i det hele tatt, forteller en kilde nær Ferguson til avisen The Sun.

Kun 56 prosent overlever en måned etter en alvorlig hjerneblødning. Mellom 12 og 39 prosent klarer å leve et uavhengig liv, ifølge avisen.

Skotten lå i kunstig koma og var innlagt på intensivavdelingen i fire dager.

– Alex slapp med skrekken. Han er utrolig takknemlig for å være i live, sier kilden.

Tross de dystre tallene hevdes det at managerlegenden er sikker på å være tilbake på VIP-tribunen på Old Trafford i starten av kommende sesong.

Etter utskrivingen har 76-åringen slappet av og tatt vare på sine nærmeste mens han fulgte med på fotball-VM. Ifølge kilden heiet han mer på sin tidligere elev Cristiano Ronaldo enn England.

Ferguson ledet Manchester United til 13 seriemesterskap, fem FA-cuptitler, fire ligacuptitler og to mesterligatitler i løpet av sine 26 år i klubben. Han pensjonerte seg sommeren 2013.

(NTB)