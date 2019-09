Det skriver Eurosport onsdag. Fellah, som forlot Vålerenga i 2013, har vært innom klubber som Esbjerg, Nordsjælland og Sandefjord siden VIF-exiten.

– Det føles deilig. Jeg er glad for å få muligheten til å være tilbake igjen. Godt å være hjemme, sier midtbanemannen til eurosport.no.

30-åringen har slitt med skader i lang tid, men skal jobbe seg opp i VIF. Håpet er å bidra allerede i høst.

– Vi tror at gevinsten om vi får ham ordentlig i gang kan gi oss en toppspiller for neste sesong. Forhåpentlig også litt i år, men vi er vel klar over begge to at når du ikke har spilt fotball på et år, så vil det ta tid. Men dette er et prosjekt for å prøve å få Fellah tilbake der han har vært før, og så håper vi at det lykkes, for da vet vi at vi har en klassespiller, sier trener Ronny Deila til Eurosport.