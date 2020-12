Enormt sjansesløseri av Liverpool

Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino hadde alle flere store muligheter hver til å score og avgjøre bortekampen mot Newcastle onsdag kveld. Men ingen klarte å overliste Karl Darlow i Newcastle-buret.

– Vi skapte sjanser, utrolige sjanser, men vi setter dem ikke og derfor blir det 0-0. Jeg likte kampen. Vi er ikke glad for resultatet, men jeg er fornøyd med prestasjonen, sa Klopp etter kampen.

– Det er en «null» jeg har lengtet etter å holde, sa Darlow.

Store sjanser

Salah kom alene med Darlow to ganger, men ble etter halvtimen stoppet av målvakten, og etter 67 minutter skjøt egypteren like utenfor.

Mané headet i nettveggen like etter pause fra kloss hold, mens han like før slutt fikk sitt forsøk med kneet stoppet på strek av Fabian Schär.

Firimino skulle på sin side bare heade ballen i mål fra tre meter etter 70 minutter, men bommet på headingen og sleivet den utenfor. Og etter 89 minutter fikk han bedre klem på headingen sin etter en corner, men Darlow reddet og Schär fikk beinet ballen unna på strek.

Leder ligaen

Det ville seg rett og slett ikke for Liverpool-guttene, som med det tapte to verdifulle poeng i toppen av Premier League. Det skal sies at også Alisson til tider fikk det hett rundt øra. Han var flere ganger ute i full strekk, som da Ciaran Clark headet mot mål etter 78 minutter.

Den brasilianske målvakten var kattemyk og slo ut til corner.

0-0 og ett poeng gjør at Klopp og co. fortsatt leder ligaen, men det er bare tre poeng ned til Manchester United, som har én kamp mindre spilt. Dette var den andre kampen på rad for Liverpool med poengdeling.

Premier League menn onsdag, 16. runde:

Newcastle – Liverpool 0-0

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: Ciaran Clark, Isaac Hayden, Newcastle, Fabinho, James Milner, Nathaniel Phillips, Liverpool.

Newcastle (5-4-1): Karl Darlow – DeAndre Yedlin, Ciaran Clark, Federico Fernández, Fabian Schär, Matt Ritchie (Jamal Lewis fra 86.) – Jacob Murphy (Miguel Almirón fra 67.), Isaac Hayden, Matty Longstaff, Joelinton – Callum Wilson.

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Nathaniel Phillips, Fabinho, Andy Robertson – Curtis Jones (Georginio Wijnaldum fra 68.), Jordan Henderson, James Milner (Thiago fra 73.) – Mohamed Salah (Xherdan Shaqiri fra 90.), Roberto Firmino, Sadio Mané.

Utsatt: Tottenham - Fulham på grunn av koronasmitte.