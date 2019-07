I kveld spiller Manchester United treningskamp mot Kristiansund på Ullevaal stadion i Oslo. Billettene er utsolgt, men prisen for en billett er nesten dobbelt så dyr som en Premier League kamp. De billigste billettene ligger på 675 kr, og videre går det opp til 775, 975 og 1075 kroner for én billett. Dermed må¨en familie på fire ut med minst 3.100 kroner for å se United på Ullevaal.

En undersøkelse av Premier League-klubb bilettpriser for sesongen 2018/19 gjort av Premier League viser at gjennomsnittsprisen for en Premier League kamp ligger på 31 pund, noe som tilsvarer 328 norske kroner. Det er omtrent halvparten av prisen til den billigste billetten for dagens kamp på Ullevaal.

Dagsavisen kontaktet kampens arrangør, Sjur Mørk, for å stille spørsmål til de høye prisene som har blitt satt. Han svarte på melding «seriøst, nå? Nå som det praktisk talt er utsolgt?», før Dagsavisen ikke fikk mer svar fra arrangøren.

Vanskelig for barnefamilier

Kampen spilles midt i Norway Cup-uka, noe som vil si at det er flere fotballinteresserte barnefamilier og fotballag i byen, men med prisene som er satt for treningskampen, sier Pål Trælvik, Norway Cup leder, at han forstår at det kan bli vanskelig for familier å se kampen på Ullevaal.

– Jeg kan godt forstå at for en familie på fire som allerede har brukt store deler av feriebudsjettet sitt på å komme seg til Oslo for å delta på Norway Cup, så er det ganske mye å bruke fire tusen på en kamp, sier Trælvik.

Kampen er den den best solgte fotballkampen i Norge i år med 26.000 mennesker som kommer til nasjonalarenaen for å se Ole Gunnar Solskjær sitt møte med laget fra nordmøringens hjemby. Baard Skaar Viken, leder for den Skandinaviske supporterklubben til Manchester United, synes billettene er dyre og skulle gjerne sett at prisen for å se kampen var billigere.

– Vi har sett at det har blitt henta store lag til Norge de siste somrene, og billettprisene er alltid litt dyrere. Dette er fordi det koster å få inn de store klubbene. Men vi i supporterklubben skulle gjerne ha sett at de var litt billigere, forteller Viken til Dagsavisen.

PL-billetter til halv pris

– Man kan vel få Premier League billetter til halve prisen?

– Jo, så det er vel opp mot dobbelt pris, i alle fall for kamper på Old Trafford. Men det varierer jo mellom de ulike klubbene. London-klubbene er jo alltid dyrere. Men du får Premier League-kamper for en lavere penge, fortsetter Viken.

Norway Cup har i samarbeid med Kristiansund sendt ut invitasjoner på Ekebergsletta for å samle flere fotballinteresserte barn til en felles visning av kampen, noe som er til stor fordel for familier som ikke har råd til å kjøpe billetter til kampen på Ullevaal.

– I og med at kampen er midt i Norway Cup-uka, og Solskjær er stor Norway Cup-fan, så tenkte vi at vi måtte gjøre det mulig for flere å se kampen, sier Trælvik.

«Spesiell»

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær innrømmer til NTB at kampen mot Kristiansund blir «spesiell».

– Det blir en spesiell dag for en kristiansunder å se Manchester United mot Kristiansund. Vi gleder oss, vi. Det blir en fin gjennomkjøring. Jeg vet jo hva KBK står for. Det er artig å sammenligne Eliteserien og Premier League og se styrkeforskjellen, sa Manchester United-manageren mandag ettermiddag.

Onsdag er det damenes tur der Vålerenga Kvinner møter Manchester United Women på Intility Arena. Der har arrangøren solgt 7.000 billetter, noe som er rekord for klubblag i Norge.