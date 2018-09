Sport

VALLE (Dagsavisen): Vålerenga skal ha all ros for forsøket. De skapte en gyngende festkveld der begge lag angrep til siste sekund og prøvde seg fra alle vinkler. Men Rosenborg er Rosenborg. Sam Adekugbe var uheldig og ga bort en unødvendig corner fem minutter på overtid. Volleyskuddet til Issam Jebali var like kontant som det var vakkert. Med trønderøyne. For VIF-supporterne var det selvsagt forferdelig å se han få fulltreff uten markering i kampens nesten siste spark på ballen.

For dette var kampen der Vålerenga viste hvordan de har vokst som lag. Vi trodde det skulle slukne da hele VIFs sentrallinje var ute av spill det siste kvarteret. Men unggutta ville også. Rosenborg hadde ikke bare tre målscorere, de hadde også landets beste keeper i Andre Hansen. Og nå er Rosenborg serieleder igjen. Men de fikk den ledelsen tilbake litt for enkelt.

Mange var skeptisk til at en kamprusten Magnus Lekven skulle overta jobben til Daniel Fredheim Holm. Skepsisen var ubegrunnet. Han startet med å spille fram Mohammed Abu med en strålende pasning og rett etterpå leverte han en uhyre viktig defensiv takling som himdret et RBK-brudd. Lekven var faktisk enda mer presis i pasningene enn Mohammed Abu. Og da han måtte spille nesten hele annen omgang som stopper i stedet for Enar Jääger løste han det også.

Vi fikk se et Vålerenga fra start som sprudlet av overskudd og som antagelig hadde hørt på Ronny Deilas formaning: – Slå dere løs! Chedira Ejuke prøvde allerede etter 28 sekunder da han dro seg innover og sendte avgårde et skudd som landets beste keeper, Andre Hansen, måtte slå til corner. Like etterpå var det Erik Israelsson som kom i posisjon, men der selve skuddet ble for svakt. Dette var et VIF-ag som ville noe.

Men denne viljen, denne aggressiviteten og samtidig rimelig bra pasningskvalitet, er det VIF har jobbet med i måneder. Den første halve omgangen så derfor Rosenborg ut som et helt ordinært fotballag. Deres første skudd på mål kom ikke før etter 26 minutter og det ble aldri farlig før venstreback Birger Meling fikk fart på beina. Da var det gabnske uvirkelig at de skulle score tre ganger senere i løpet av kvelden.

Fart på beina var også stikkord for Vålerengas ledermål. Etter det mislykkede RBK-frisparket tok Chidera Ejuke ballen og spurtet, ikke løp. Dermed skapte han den åpningen som til slutt Sam Johnson kunne score på via stanga. Et viktig øyeblikk også for Sam Johnson som sto uten seriescoring siden 16. mai. Nå fikk han det til mot Norges beste lag.

Dette løftet fikk også Chidera Ejuke som har løpt seg mye vill i år, men som fant korridorene i denne kampen. To målgivende kan han ta med seg i en karakterbok som handlet om fart, initiativ og tilstedeværelse. Først hadde han startet kanonaden som Amin Nouri fikk avslutte med sitt 2-2 mål foran egne supportere, så gikk Ejuke på egenhånd og utfordret alle han møtte. Men keeper-Hansen lå nede ved stolperota.

Slik endte denne festlige kvelden i en kamp begge lag jaget for å vinne. Rosenborg er Norges vanskeligste lag å slå når de er borte, de hadde bare sluppet inn seks mål på bortebane før denne kvelden. Et kvarter før slutt måtte Mohammed Abu gå av. Da handlet det egentlig om å trygge poenget for et da ganske imporivsert VIF-mannskap. Og alle så hvor nære tap man var da Yann-Erik de Lanlay headet klokkereint i stolpen etter en mønsterkontring fire minutter før slutt. Der slapp VIF med skrekken. Men den skullealtså komme enda senere.

Innbytter Samuel Kari Fridjonsson svarte med et smart frispark like etter som vikar etter at prikkskytter Bård Finne hadde gått av. Men kampen ble altså ikke avgjort før etter 95 minutter. Slik er fotballen. Og slik er ekte toppdueller. Og derfor var ikke Ronny Deila en slagen mann som han ofte har vært etter nederlag. For han så spillerne sine ta kampen opp og kjempe jevnt med et Rosenborg som vokste utover i kampen.

RBK-fansen sto igjen og sang "Lys og varme" da folk forlot arenaen. Rosenborg er det første laget som etter Sarpsborg i fjor har fylt opp borteseksjonen på VIFs nye arena. De som hadde tatt turen fikk en kamp de vil huske. Og når VIF-spillerne får svelget den umiddelbare skuffelsen, er prestasjonen bak verdt å ta med seg. Tre cornere ga mål i mot. Det er sjelden. For corner er ikke mål i fotball, det er og blir en myte.

Så Vålerengas utfordring fortsetter. De har ikke slått Rosenborg i Oslo siden 2011. Om halvannen uke møtes lagene igjen. Da i cupen og da på Lekendal i kvartfinale. Og akkurat et slikt oppgjør vant VIF der oppe i fjor.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Rosenborg 2-3 (1-1)

Intility arena: 14.740 tilskuere

Mål: 1-0 Sam Johnson (36), 1-1 Jonathan Levi (45), 1-2 Enar Jääger (selvmål 50), 2-2 Amin Nouri (58), 2-3 Issam Jbali (90).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Birger Meling, Rosenborg.

Lagene:

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Enar Jääger (Felix Myhre fra 54.), Felipe Carvalho, Sam Adekugbe – Mohammed Abu (Samuel Kari Fridjonsson fra 75.), Magnus Lekven – Chidera Ejuke, Erik Israelsson, Bård Finne (Aron Dønnum fra 82.) – Sam Johnson.

Rosenborg (4-2-1-3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Birger Meling – Anders Konradsen, Anders Trondsen – Mike Jensen – Jonathan Levi (Yann-Erik de Lanlay fra 74.), Alexander Søderlund, Issam Jbali.