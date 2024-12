Mol og Sørum til finale i Doha etter utklassingsseier

Det betyr finaleoppgjør mot de svenske verdensenerne David Åhman og Jonatan Hellvig i kveld. I gruppespillet tapte Mol og Sørum for nettopp Åhman/Hellvig.

– Det er et lag i fyr og flamme. Det blir en finale, og forhåpentlig kan vi skape problemer for dem, sa Sørum i seiersintervjuet med arrangøren lørdag.

I semifinalen hadde de på papiret også tøff motstand i hjemmefavorittene Cherif Younousse og Ahmed Tijan, men nordmennene tok et hardt grep om kampen allerede fra start.

Mol/Sørum pilte av gårde til 4-0-ledelse og senere til føring 10-2. De var suverene i åpningssettet og vant det 21-11.

Sett nummer to åpnet jevnt, men etter hvert bygget nordmennene opp et forsprang på rundt tre poeng. Mol blokkerte mange qatarske forsøk, og han og Sørum rodde seieren kontrollert i havn med 21-16.

De to siste kampene har vært strålende for den norske sandvolleyballduoen. Mol/Sørum jakter sin tredje tittel i sesongfinaleturneringen.

– Vi sier til hverandre hele veien at dette er siste «push» i sesongen. Vi har gått for dét og i tillegg gjort små justeringer i spillet vårt. Jeg er virkelig fornøyd med de to siste kampene, og det er stort for oss å ta denne på to sett, sa Mol.

Tidligere lørdag vant Åhman og Hellvig sin semifinale mot Stefan Boermans og Yorick de Groot.

